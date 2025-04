Wilfredo Leon i Marcin Komenda ważnym duetem w reprezentacji siatkarzy? Grbić komentuje

Naprawdę zrobiliśmy coś wspaniałego, coś dużego. To było nasze marzenie, pewnie też cel, natomiast bardzo tego chcieliśmy i wydaje mi się, że pracą przez cały sezon zapracowaliśmy na to, żeby w tej czwórce być. Mam nadzieję, że na tym nie poprzestaniemy, bo jeżeli już jesteśmy w najlepszej czwórce, no to szkoda by było teraz jeszcze nie popatrzeć na coś więcej. Mamy jeszcze swoje cele do wykonania w tym sezonie, jednym z nich jest Puchar Polski. Niejednokrotnie już w tym sezonie pokazaliśmy, że potrafimy walczyć, więc na pewno możemy obiecać wszystkim naszym kibicom, że oddamy serce – podsumował rozgrywający Bogdanki i reprezentacji Polski.