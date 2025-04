Słowa Wilfredo Leona na długo pozostaną w pamięci kibiców. Taki przekaz usłyszał Nikola Grbić. Czapki z głów

Nie jestem powołany tylko na jeden turniej. Jestem do pełnej dyspozycji trenera. Kiedy będzie chciał, żebym zagrał to jestem do dyspozycji. Przyszedłem tu, bo bardzo mi zależy, od serca. Chcę grać dla mojej rodziny, dla Pana Boga, dla rodziców, którzy czasem przyjeżdżają i siedzą na trybunach. Przede wszystkim jednak dla kibiców. Chce pokazać im, że to nie jest tak, jak kiedyś mówili, że przyjedzie obcokrajowiec i tyle. Chcę być gotowy na każdą każdą imprezę i tak było do tej pory. Mam nadzieję, że dalej będzie. Dla mnie to nie jest biznes, lecz pasja i robię to z pasją - podsumował Leon.