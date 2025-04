Debiutant Grbicia był w szoku. Myślał, że dzwoni kobieta Nikola. Nie odbierał

Debiutant Grbicia w kompletnym szoku. Myślał, że kobieta Nikola dzwoni przez pomyłkę

Siatkarski sezon klubowy powoli zbliża się do końca, a coraz bliżej początek sezonu reprezentacyjnego. Najlepiej świadczy o tym fakt, że Nikola Grbić ogłosił już szeroką kadrę na ten rok. Jego powołania wzbudziły spore zamieszanie, bo są wręcz rewolucyjne. W 30-osobowym składzie brakuje aż pięciu wicemistrzów olimpijskich z Paryża - Mateusza Bieńka, Marcina Janusza, Łukasza Kaczmarka, Grzegorza Łomacza i Pawła Zatorskiego. O ich nieobecności decydowały kwestie zdrowotne i prywatne, a najwięcej emocji budzi pominięcie Karola Butryna i Bartosza Kwolka z Aluron CMC Warty Zawiercie. W kadrze znalazło się jednak sporo nowych twarzy, a tą najbardziej zaskakującą bez wątpienia jest środkowy Jakub Nowak z pierwszoligowej Lechii Tomaszów Mazowiecki.

Absolutny debiutant w seniorskiej reprezentacji dopiero w czerwcu skończy 20 lat. Mimo to, znalazł uznanie Grbicia, choć początkowo ich kontakt był bardzo utrudniony. Nowak kompletnie nie spodziewał się zainteresowania ze strony Serba, a tym bardziej powołania, o czym sam opowiedział w programie "Siatkarskie Ligi".

- Spędzałem czas z moją dziewczyną, gdy przyszła do mnie wiadomość po angielsku z prośbą, żebym dał znać, kiedy będę miał chwilę. Była podpisana "Nikola". Myślałem, że pisze do mnie kobieta i że to jakaś pomyłka, a połączenie z tego numeru po prostu odrzuciłem - wspominał moment powołania młody środkowy. Dopiero po chwili zorientował się, że to faktycznie selekcjoner reprezentacji Polski.

- Później, wracając do domu, wszedłem na WhatsAppa i przy tym numerze zobaczyłem zdjęcie profilowe trenera Nikoli Grbicia. Od razu zacząłem oddzwaniać! - dokończył Nowak.

Na pozycji środkowego czeka go mocna rywalizacja. Poza nim powołania otrzymali: Sebastian Adamczyk, Norbert Huber, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Mateusz Nowak, Mateusz Poręba i Jordan Zaleszczyk. Tylko przyjmujących jest w kadrze Grbicia na ten sezon więcej. Najważniejszą imprezą 2025 roku będą mistrzostwa świata na Filipinach w dniach 12-28 września. Polska powalczy na nich o odzyskanie tytułu wywalczonego w 2014 i 2018 roku. Ostatnie MŚ 2022 Biało-Czerwoni zakończyli ze srebrnym medalem.

