39-letni Graban otrzymał zadanie przeprowadzenia selekcji siatkarzy do reprezentacyjnej drużyny U21, która czekają kwalifikacje do mistrzostw Europy oraz start w mistrzostwach świata. – Bycie trenerem reprezentacji Polski zawsze jest wielkim zaszczytem, obojętnie czy to jest kadra młodzieżowa, czy seniorska. Myślę, że dla każdego szkoleniowca praca w narodowej reprezentacji jest celem głównym i ja też tak do tego podchodzę. Cieszę się, bo będę miał wpływ na szkolenie młodzieży i mam nadzieję, że część z moim chłopaków trafi później do kadry seniorskiej. Jest więc to dla mnie naprawdę wielka sprawa – powiedział Piotr Graban cytowany w portalu PZPS.

Powołał do kadry 40 siatkarzy

– Pracę z kadrą U21 można porównać do pracy w klubie z seniorami. PGE Projekt Warszawa ma naprawdę wysokie ambicje i chciałbym spróbować podciągnąć naszą młodzież przynajmniej do takiego poziomu, na jakim obecnie znajduje się mój klub – powiedział Graban, który zdradził także jak będą wyglądać pierwsze tygodnie pracy.

Jak się okazuje, pierwsza powołana przez nowego trenera reprezentacja U21 siatkarzy liczyć będzie aż 40 nazwisk.

Na pierwsze zgrupowanie powołaliśmy szerszą kadrę, żebyśmy mogli dać szansę niektórym chłopakom, których nie miałem okazji śledzić. Zaczynamy z czterdziestką zawodników i mamy ją podzieloną na dwie grupy po 20 osób, właśnie po to, żebym mógł rozwiązać te znaki zapytania, które jeszcze pojawiają się w kontekście ostatecznej grupy, z którą będziemy pracować. (…) Wierzę, że po roku czy dwóch latach dobrego trenowania, w dobrym klubie, z dobrym trenerem, mają szansę na przyszłość w kadrze seniorskiej – podkreśla Graban.

Wśród zawodników szerokiej kadry seniorskiej powołanych w ubiegłym miesiącu przez trenera Nikolę Grbicia, znalazło się dwóch będących w orbicie zainteresowań Grabana. To 20-latkowie: libero Maksymilian Granieczny i środkowy Jakub Nowak.

– Maks Graniczny gra już w PlusLidze i broni się siatkarskimi umiejętnościami: przyjęciem, obroną, ale także charakterem i podejściem do sportu – mówi Graban. – Jeśli chodzi o Jakuba Nowaka, to świetnie pokazuje się w pierwszej lidze, obserwowałem go, oglądałem kilka jego meczów w telewizji. Myślę, że zasłużył na to, żeby dotknąć kadry seniorskiej i może być wielkim pożytkiem na przyszłość.