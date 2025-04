Ta dyskusja trwa od dawna. Szerokim echem odbiła się w środowisku siatkarskim sytuacja z liczbą graczy dopuszczonych do rywalizacji olimpijskiej. Od lat władze Międzynarodowej Federacji Siatkówki (FIVB) nie mogą wywalczyć w MKOl, by na igrzyskach każda drużyna liczyła 14 osób jak w każdej międzynarodowej imprezie. W Paryżu doszło do kuriozalnych przypadków. W 2024 roku FIVB zmieniła zasady kompletowania ekip na turniej olimpijski. Zamiast dotychczasowych 12 zawodników reprezentacje mogły liczyć 13.

Kłopot w tym, że dodatkowy zawodnik był jedynie rezerwowym na wypadek kontuzji. Pozostawał formalnie poza składem i wchodził do niego tylko na wypadek urazu kolegi. Tak się stało w przypadku Mateusza Bieńka, którego zmienił w Paryżu Bartłomiej Bołądź. Tylko dzięki temu ten ostatni mógł odebrać srebrny medal olimpijski. Na IO w Paryżu powstał (zgniły) kompromis, który nikogo nie zadowalał.

Między innymi dlatego doszło w stolicy Francji do skandalicznej sytuacji z Francuzem Timothee Carle (dziś zawodnik Jastrzębskiego Węgla), który nie otrzymał złota, bo był stale poza dwunastką Trójkolorowych w turnieju. Nie miał nawet prawa wyjść na podium do dekoracji, ale jego koledzy zagrozili bojkotem ceremonii, gdyby do tego doszło. Niesmak pozostał.

Nikola Grbić komentuje doniesienia z MKOl

Nowe władze FIVB z prezydentem Fabio Azevedo obiecywały, że zmienią ten stan rzeczy w porozumieniu z MKOl. Na razie nie wygląda na to, by doszło do podjęcia kluczowej i pozytywnej decyzji. Cały proces zmiany miał się odbywać w porozumieniu z nowym szefostwem MKOl – a dopiero niedawno stery w tej organizacji objęła była pływaczka Kirsty Coventry. Obecna wersja zasad olimpijskich na LA 2028 nie może zadowalać selekcjonera Nikoli Grbicia, choć ten na razie zachowuje wstrzemięźliwość w komentarzu, o który poprosiliśmy. Serbski szkoleniowiec tak wypowiedział się w tej sprawie dla „SE”:

