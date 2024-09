14 siatkarzy w olimpijskiej drużynie w Los Angeles? Znany polski działacz deklaruje: Mocno to nagłośnię

– To nie jest tak, że FIVB nie porusza wątku dotyczącego liczby graczy w turniejach halowych na igrzyskach, powiedziałbym, że on jest stale obecny w ostatnich latach, przynajmniej od kiedy ja pamiętam, a jestem w zarządzie dwadzieścia lat – przekonuje w rozmowie z „Super Expressem” Mirosław Przedpełski, członek zarządu FIVB, były prezes PZPS, najbardziej znany polski działacz w międzynarodowej siatkówce. – Jakoś, niestety, nie ma to do tej pory wielkiego przełożenia na działania i decyzje Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w sprawach siatkarskich – ubolewa.

Prezes Stali Nysa brał udział w ratowaniu wałów i ma dla „SE” świetne wieści! „Nasze miasto zaczyna łapać oddech”

Będzie przełom na kongresie?

W połowie listopada w Porto odbędzie się Kongres FIVB, który wybierze nowego szefa organizacji po Arym Gracy. Będzie też okazja skuteczniejszego zajęcia się tematem liczby graczy na igrzyskach i takie działanie zapowiada Przedpełski.

Bartosz Kurek po IO Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

– Moja kadencja w FIVB akurat się kończy ze względu na wiek, ale postawię sobie za cel, by poważnie podnieść tę kwestię na kongresie i uświadomić działaczy o tym, co jest tu ważne i niezbędne – deklaruje Przedpełski. – Powinny powstać konkretne raporty opisujące sytuację i zawierające plan działania w tej sprawie, przydałaby się uchwała kongresowa. Klucz leży w MKOl, czyli organizatorze igrzysk, a także w postawie gospodarza, czyli Amerykanów. A ponieważ w USA ostatnio można zaobserwować siatkarski boom, to ten rozwój może sprawić, iż powstanie mocniejsze lobby także wokół igrzysk – zauważa.

Siatkarz kadry zapamięta do końca życia słowa Bartosza Kurka

Następcą Gracy na listopadowym kongresie ma zostać Fabio Azevedo, dotychczasowy dyrektor generalny federacji. To Brazylijczyk, który dobrze porusza się w meandrach siatkarskich, a przede wszystkim dopiero niedawno przekroczył pięćdziesiątkę, podczas gdy ustępujący szef światowej siatkówki ma już 81 lat.

Nikola Grbić mocno o następnym sezonie olimpijskim: To będzie koszmar!

– Temat czternastu graczy na igrzyskach wracał zawsze tuż przed zawodami, potem po turnieju to trochę przycichało. Będziemy naciskać, żeby ta sprawa została w końcu załatwiona. To kwestia mocnego przetarcia dróg do MKOl, ale także włączenia w to gospodarzy kolejnych igrzysk. Pojawia się sporo nowych dyscyplin, a nie można przepchnąć w miarę prostego zagadnienia – uważa Przedpełski. – Wierzę w to, co może zdziałać w FIVB Azevedo, którego znam jako sprawnego organizatora.

W Paryżu wymyślili kuriozum

Przypomnijmy, że na IO w Paryżu powstał (zgniły) kompromis: mógł się pojawić w drużynie trzynasty zawodnik, ale nie mógł grać, o ile nie zastąpił w dwunastce kontuzjowanego kolegi. A jeśli nie zagrał, nie miał prawa do medalu olimpijskiego…

Mocne słowa o Wilfredo Leonie! To sprowadzi duże problemy? Ekspert bije na alarm!

Dlatego doszło do skandalicznej sytuacji z Francuzem Carle, który nie otrzymał złota, bo był stale poza dwunastką Trójkolorowych w turnieju. W reprezentacji Polski z kolei więcej szczęścia miał Bartłomiej Bołądź, nominalny rezerwowy, który w pewnym momencie wskoczył do zespołu po kontuzji Mateusza Bieńka. Tylko dlatego „Bołi” mógł się cieszyć ze srebra olimpijskiego wiszącego na szyi podczas dekoracji. Bołądź podchodzi zresztą do tego spokojnie.

Co wiesz o polskich siatkarzach? Mniej niż 10/10? Kiepsko! Pytanie 1 z 10 W którym roku reprezentacja Polski siatkarzy zdobyła złoty medal olimpijski? 1976 1980 2000 2008 Dalej

– Każdą rolę w reprezentacji akceptowałem, zdawałem sobie także sprawę, z czym wiąże się bycie tym trzynastym graczem – powiedział „SE”. – Oczywiście wiedziałem, że mogę nie dostać krążka olimpijskiego, ale dla mnie już samo przebywanie i trenowanie z tymi chłopakami na co dzień to była wielka przyjemność. Nawet gdybym tego srebra nie trzymał w ręku, wspominałbym tę przygodę bardzo fajnie.

Polak wiedział, że może nie dostać medalu olimpijskiego...

Przedpełski nie ma wątpliwości: – Uważam, że to był bezsens, gdy w Paryżu jeden z rezerwowych zawodników nie dostał medalu. Ten cały pomysł psuje przygotowania drużynom, które mają wszystko ustawione do treningu i gry w czternastu, tak jak na każdych dużych zawodach – mówi nasz działacz.

Biało-Czerwoni 🇵🇱 poznali grupowych rywali na przyszłorocznych mistrzostwach świata, które będą rozgrywane na Filipinach od 12 do 28 września 2025 roku! 🏐Więcej informacji 👉 https://t.co/gGexNcWa7I pic.twitter.com/YSHTCCA9wP— POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) September 14, 2024

Nikola Grbić, trener reprezentacji Polski, pytany przez „SE” kto ma rozwiązać ten problem, podkreśla: – Jedyny realny wpływ na to mogą mieć ludzie ze światowej federacji FIVB. To stamtąd powinien wyjść nacisk na Międzynarodowy Komitet Olimpijski, by zmienił zasady obowiązujące w turnieju na igrzyskach. Mam na to dużą nadzieję. Rozmawiałem z prezesem Świderskim, że to jest absolutna konieczność, że nie wolno z tym czekać ani chwili dłużej, czy wręcz do lata 2028, kiedy będą kolejne olimpijskie zmagania. Niebawem ma się odbyć kongres FIVB i sądzę, że to będzie jeden z punktów obrad. Trzeba już dziś pilnie zacząć wywierać presję w tej sprawie, jeśli za cztery lata mamy mieć nowe regulacje – kończy Grbić.