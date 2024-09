Siatkarze chcieli pomóc w sprawie powodzi. Dostali kuriozalną odmowę, nie chcieli im odwołać meczu!

Do kuriozalnej sytuacji doszło w polskiej lidze siatkówki! Klub Stali Nysa zgłosił w sobotę wniosek o możliwość przesunięcia meczu PlusLigi ze względu na chęć pomocy osobom poszkowanym przez powódź. Co ciekawe, Resovia, a więc rywale siatkarzy z Nysy, stwierdziła pierwotnie, że na takie rozwiązanie się nie zgadza. Ostatecznie jednak, klub z Rzeszowa zdecydował się zmienić swoją decyzję. Pomogli w tym internauci, którzy nie byli w stanie zrozumieć tak kuriozalnej odmowy.

Siatkarze zgłosili chęć pomocy w Nysie. Otrzymali kuriozalną odmowę!

- Jak wiecie - sytuacja w naszym regionie jest bardzo trudna. Zalany został dom jednego z naszych zawodników, rodziny naszych siatkarzy są narażone na niebezpieczeństwo. W związku z powyższym, wystosowaliśmy do Asseco Resovia oraz do władz PlusLiga, prośbę, o przełożenie jutrzejszego spotkania. Chcieliśmy wrócić do Nysy i nasze siły skupić na pomocy w walce z żywiołem wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują.Niestety, ze względu na to, że mecz jest zaplanowany na jutro, nie uzyskaliśmy zgody na przełożenie spotkania. Dlatego jutro wyjdziemy na parkiet i damy z siebie wszystko, żeby jak najszybciej wrócić do Nysy, do naszych rodzin, bliskich, sąsiadów i przede wszystkim - wiernych kibiców, by pomóc im w walce z żywiołem. - brzmiało oświadczenie Stali Nysa na mediach społecznościowych.

Reakcja fanów była bardzo mocna, w związku z czym Resovia zrewidowała swoje pierwotne postanowienie i pozwoliła siatkarzom z Nysy wrócić do miejscowości zmagającej się z żywiołem.

Reakcja internautów była bardzo solidarna z siatkarzami z Nysy i proszono władze Resovii i PlusLigi, aby te pozwoliły zawodnikom wrócić do swoich rodzin i miejscowości. Ostatecznie klub, w godzinach wieczornych, wydał stosowne oświadczenie.

- Asseco Resovia S.A. informuje, że w związku z otrzymanym wnioskiem o przełożenie meczu ligowego z PSG Stal Nysa planowanego na dzień 15 września 2024 r. na godz. 14.45 w Rzeszowie zarząd klubu podjął decyzję o wyrażeniu zgody na jego przełożenie na inny termin - czytamy na mediach społecznościowych Resovii.