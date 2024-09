Mocne słowa o Wilfredo Leonie! To sprowadzi duże problemy? Ekspert bije na alarm!

Wilfredo Leon zaliczył latem olbrzymi ruch transferowy, przenosząc się do Bogdanki LUK Lublin. Ruch wywołał wielkie emocje i był prawdziwym majstersztykiem klubu z PlusLigi. Jeden z ekspertów siatkarskich zaznacza jednak, że sprowadzenie takiego gracza może być problematyczne dla drużyny. A wszystko przez wielkie oczekiwania kibiców.

Wilfredo Leon w Lublinie. Jego transfer zaszkodzi?

O ryzyku związanym z transferem Wilfredo Leona opowiedział Oskar Kaczmarczyk. Eskpert w rozmowie z "Weszło.com" powiedział wprost, że przenosiny takiego gracza mogą wywołać wielką lawinę ze strony kibiców.

- - To jest to na pewno hiper ważny transfer do PlusLigi i czapki z głów, że działacze potrafili do tego doprowadzić, ale ja tu widzę więcej zagrożeń dla klubu i całego otoczenia lublińskiego (...) W ostatni weekend mieliśmy w Lublinie turniej Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza. Leon nie zagrał w obu meczach. Hala wypełniona po brzegi, wszyscy zadają pytanie: "Gdzie jest Wilfredo? Co z nim nie tak? Przyszliśmy na niego, a on nie gra". Klub musi pisać komunikaty - mówi ekspert.

Wilfredo Leon: - Większą presję niż na IO, będę czuł grając przed polskimi kibicami Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jak mówi ekspert, przecież naturalnym jest to, że siatkarz nie będzie po prostu w stanie grać w każdym spotkaniu ligowym.

- - Myślę, że w trakcie wyczerpującego sezonu, który nas czeka, Leon nie będzie w stanie grać w każdym spotkaniu. A z drugiej strony będą te ciągłe oczekiwania prostego kibica. To wymaga bardzo dojrzałego środowiska siatkarskiego. Jeżeli ludzie z klubu wykażą się dojrzałością, być może nie będzie dużych kłopotów (...) Pozyskanie tak wielkiej gwiazdy do drużyny, w której nie ma choćby drugiej gwiazdy, to zawsze niezwykle ryzykowny ruch, bo oczekiwania rosną w ułamku sekundy - mówi ekspert.