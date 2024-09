Siatkarz kadry zapamięta do końca życia słowa Bartosza Kurka. Wiedział, że może nie dostać medalu olimpijskiego...

„Super Express”: – Pierwszy mecz w sezonie i od razu nagroda dla najlepszego siatkarza, lepiej chyba nie mogłeś sobie tego wymarzyć?

Bartłomiej Bołądź, atakujący PGE Projektu Warszawa: – Zawsze powtarzam, że mogę nie dostać żadnego trofeum, byle mój zespół wygrywał. Nagrody nie są najważniejsze. Fajnie, że już pierwszy mecz dowodzi, że potrafimy grać i wygrywać z każdym. Pokazał to już także poprzedni sezon, więc mam nadzieję, że jak wszystko dobrze pójdzie, to do końca obecnych rozgrywek nasza gra będzie stale szła do góry.

Siatkarze chcieli pomóc w sprawie powodzi. Dostali kuriozalną odmowę, nie chcieli im odwołać meczu!

– Projekt zwykle nie robi wielu zmian kadrowych przed sezonem, natomiast latem pojawił się także nowy sponsor tytularny. Co to dla was oznacza?

– Że jest stabilnie. My się skupiamy na swojej robocie, żeby walczyć na treningach, poprawiać swoją grę, to jest najważniejsze. W każdym wieku można się polepszać. Do tego wszyscy będziemy dążyć.

– Jaka będzie różnica pomiędzy drużyną z ubiegłego sezonu a obecną, po kilku zmianach personalnych?

– Bardzo przemyślane transfery, a tych nazwisk (Kochanowski, Kozłowski, Brand – red.) nie trzeba nikomu przedstawiać, chłopaki grają na najwyższym poziomie. To będzie wielki plus dla naszego zespołu.

Oto najmłodszy trener PlusLigi. Zapłacił frycowe, przyznaje się do błędów i walczy o pełną pulę

– Czego oczekiwałeś przed pierwszym meczem sezonu po Zaksie i jak to wypadło na parkiecie?

– Nastawiałem się na ciężki mecz, dobrego rywala. I faktycznie przez całe spotkanie czuliśmy oddech kędzierzynian na plecach, nawet w drugim secie pokazali, że przegrywając kilkoma punktami zaraz mogą nas dogonić. Przed trzecią partią powiedzieliśmy sobie, że potrzebna będzie koncentracja od samego początku do końca. I tak było, co dało nam cenne trzy punkty.

Bartosz Kurek po IO Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

– Projekt od paru sezonów walczy w czołówce ligowej. W nowych rozgrywkach przyszedł czas, by wreszcie wskoczyć na sam szczyt?

– Już w poprzednim sezonie wygraliśmy Puchar Challenge i zdobyliśmy brązowy krążek w lidze, więc można było o nas mówić jako o topowym zespole w Polsce. Będziemy dążyć do tego, by nasza gra wyglądała jeszcze lepiej, byśmy walczyli o wygraną w każdym meczu, a potem na koniec rozgrywek znowu bili się o medale.

– Czy miesiąc po igrzyskach już do końca dotarło do ciebie, czego dokonaliście z kolegami z kadry i poczułeś dumę z bycia wicemistrzem olimpijskim?

– Będę wracał do tego, co po ostatnim gwizdku finału powiedział nam Bartek Kurek. Te słowa na pewno zapamiętam do końca życia: „Chłopaki, nie smućcie się, staliście się nieśmiertelni”. Taka jest prawda, cieszę się, że mogłem być częścią tej grupy.

Kontuzja Bartosza Kurka już w pierwszym meczu PlusLigi! Kuriozalna sytuacja, po tym nie wrócił już na boisko

– Gdyby nie to, że wskoczyłeś jako rezerwowy za kontuzjowanego Mateusza Bieńka, nie dostałbyś medalu olimpijskiego...

– Każdą rolę w reprezentacji akceptowałem, zdawałem sobie także sprawę, z czym wiąże się bycie tym trzynastym graczem. Oczywiście wiedziałem, że mogę nie dostać krążka olimpijskiego, ale dla mnie już samo przebywanie i trenowanie z tymi chłopakami na co dzień to była wielka przyjemność. Nawet gdybym tego srebra nie trzymał w ręku, wspominałbym tę przygodę bardzo fajnie.

QUIZ: Rozpoznasz polskich siatkarzy? Komplet punktów to obowiązek prawdziwego kibica! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy z wysokiego C. Siatkarz na zdjęciu to... Zbigniew Bartman Bartosz Kurek Mariusz Wlazły Dalej

– To był najpiękniejszy moment twojej kariery?

– Nie codziennie gra się w finale igrzysk olimpijskich. Nic tego nie przebije w najbliższym czasie.

– Chyba że złoto w Los Angeles 2028...

– Za cztery lata może się bardzo dużo zmienić. Na razie twardo stąpam po ziemi i skupiam się na grze w Projekcie Warszawa.