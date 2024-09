Największy twardziel wzruszy się po tym, co Tomasz Fornal mówi o Bartoszu Kurku. Serce mięknie od razu, aż ściska w gardle

Tomasz Fornal sezon po sezonie wspinał się po szczeblach reprezentacyjnej hierarchii, aż w końcu stał się wiodącą postacią biało-czerwonych. Przyjmujący w kolejnych rozgrywkach udowadnia, że jest obecnie jednym z najlepszych zawodników na świecie na tej pozycji i wnosi do kadry niebywale dużo jakości, a jak można było zauważyć podczas igrzysk w Paryżu, jest również dobrym motywatorem i potrafi zagrzać kolegów z drużyny do walki. W wielu meczach to właśnie Fornal przesądzał o wyniku rywalizacji. A na igrzyskach spełnił jedno ze swoich wielkich marzeń i zdobył srebrny medal w Paryżu.

Fornal w pięknych słowach o Kurku

W rozmowie z portalem WP SportoweFakty przyjmujący przyznał, że choć biało-czerwoni chcieli sięgnąć po złoto, nie było mowy o niedocenieniu srebra. - Od samego początku docenialiśmy srebrny medal i zdawaliśmy sobie sprawę, że to bardzo duży sukces reprezentacji Polski. Jesteśmy ambitni, zawsze chcemy wygrywać, stąd też nasza reakcja po finale. Chcieliśmy - po prostu - przywieźć złoto - przyznał siatkarz. Fornal opowiedział również o wyjątkowej relacji, jaka łączy go z Bartoszem Kurkiem.

Bartek to jedna z największych, o ile nie największa, postaci w historii polskiej siatkówki. Dużo się od niego nauczyłem. Sporo podpowiadał, opowiadał dużo historii o sporcie.

Fornal o relacji z Kurkiem

- Nasza relacja przypomina układ młodszego ze starszym bratem. Gdy byłem w gimnazjum, to podziwiałem Bartka, jak grał w reprezentacji, w Skrze Bełchatów. Dla niejednego chłopaka to właśnie on był wzorem do naśladowania, a potem miałem okazję z nim razem grać. Przez dwa sezony razem mieszkaliśmy w pokoju. To były naprawdę wspaniałe dwa lata - opowiedział Fornal. Siatkarz został zapytany również, co będzie czuł, gdy Kurek zdecyduje się zakończyć karierę w kadrze. - Jeśli by go zabrakło w przyszłym roku, to będę odczuwał delikatną pustkę. Będę musiał szukać nowego współlokatora. Mam nadzieję, że Bartek będzie grał jak najdłużej, jeszcze pykniemy następne igrzyska i zdobędziemy razem drugi medal. Dajmy mu czas, ale ja na jego miejscu, nie kończyłbym kariery i pociągnął cztery lata do igrzysk w Los Angeles - podkreślił reprezentant Polski.