Bartosz Kurek nawet się nie zastanawiał i od razu się tym pochwalił! Wyjątkowe wyróżnienie dla całej reprezentacji Polski, nie mogło być inaczej

Igrzyska olimpijskie w Paryżu to już historia. Na tej prestiżowej imprezie nie zabrakło wielu emocji związanych z tym, co działo się na wielu arenach sportowych. Oczy wszystkich siatkarskich kibiców były przede wszystkim skupione na tym, co działo się na hali z udziałem polskiej kadry, która walczyła o wymarzony medal po 48 latach. Presja była ogromna, a ekipa prowadzona przez Nikolę Grbicia nie pokazała się z najlepszej strony od początku turnieju. Wszystko przez brak formy kilku siatkarzy, jednak to nie przeszkodziło w tym, aby spełnić marzenia. W fazie grupowej "biało-czerwoni" zajęli drugie miejsce w grupie tuż za Włochami, z którymi przegrali w czterech setach. W ćwierćfinale na drużynę z Wilfredo Leonem na czele czekała Słowenia. Był to bardzo ważny mecz, ale zakończony happy-endem. Po czterech partiach to mistrzowie Europy mogli cieszyć się z awansu do półfinału igrzysk olimpijskich.

Niesamowite wyróżnienie polskich siatkarzy! Wszystko udostępnił Bartosz Kurek

W półfinale po prawdziwym horrorze i pięciosetowym boju Polacy wyszarpali zwycięstwo z Amerykanami. Niestety w finale "biało-czerwoni" nie zdołali przeciwstawić się Francuzom, ale duma po srebrnym medalu jest nie do opisania. Siatkarze przygotowują się rozgrywek klubowych, ale w poniedziałek kadra narodowa została zaproszona do Pałacu Prezydenckiego, gdzie zostali w odpowiedni sposób uhonorowani. Bartosz Kurek, jako kapitan chciał przekazać kilka słów, ale nie krył, że towarzyszyła mu trema. - Proszę mi wybaczyć tremę i zdenerwowanie, ale cały czas takie uroczystości robią na mnie ogromne wrażenie. Przygotowałem nawet przemowę na tę okazję, ale już zapomniałem - powiedział kapitan reprezentacji Polski.

Zdjęcie całej drużyny narodowej Kurek udostępnił w mediach społecznościowych podpisując "Dumni i zaszczyceni".