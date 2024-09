Uraz oka Bartosza Kurka. Siatkarz Projektu czuje się winny i nie ukrywa: „Pierwszy raz coś takiego widziałem”

Siatkarz wysłał jasną wiadomość Nikoli Grbiciowi. Selekcjoner go pomijał. Teraz padła klarowna deklaracja

W Zaksie nikt nie widział zaraz po zakończeniu spotkania co dolega Kurkowi. „Będą badania, teraz nic nie wiemy” – brzmiała najczęściej słyszana odpowiedź członków sztabu. Kurka uderzyła piłka w głowę, najprawdopodobniej w okolice oka. Bartosz od razu zasygnalizował zmianę. Potem musiał się udać na badania.

Dwa rykoszety piłki i kontuzja Kurka

To był bardzo nieszczęśliwy splot okoliczności. W połowie pierwszego seta z lewego skrzydła po dużym skosie zaatakował przyjmujący PGE Projektu Warszawa Artur Szalpuk. Silnie bita piłka wpadła z impetem w parkiet, po czym rykoszet trafił w kolano libero kędzierzynian Erika Shojiego, a dopiero po odbiciu od nogi Amerykanina piłka uderzyła Kurka w głowę. Przez dłuższą chwilę kapitan reprezentacji Polski nie wstawał z klęczek, wyraźnie odczuł uderzenie. Siła ataku musiała być wyjątkowo duża, skoro nawet po dwóch odbiciach piłka wyrządziła krzywdę siatkarzowi Zaksy.

Bartosz Kurek po IO Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kontuzja Bartosza Kurka już w pierwszym meczu PlusLigi!

Szalpuk, chociaż był to czysty zbieg okoliczności, przejął się tym, że to po jego zbiciu doszło do całego nieszczęśliwego zamieszania. Zanim komentował przebieg meczu, od razu wspomniał o Kurku.

– Mam nadzieję, że Bartkowi nic nie jest. Życzę mu zdrowia, bo wyglądało to mało przyjemnie. Przyznam, że pierwszy raz widziałem, żeby komuś piłka coś zrobiła z okiem, jeszcze po moim ataku... Mam nadzieję, że nic poważniejszego się nie stało – opowiedział po meczu gracz PGE Projektu.

„Wilfredo Leon nie potrzebuje snickersa, nie będzie gwiazdorzył”. Słynny kadrowicz o gwieździe PlusLigi

Na temat samego meczu, w którym po zejściu Kurka Zaksie nieco spadł impet gry, Szalpuk mówił krótko: – Nie było ani szybko, ani przyjemnie. Na pewno mamy jeszcze rezerwy. Jednak pokazaliśmy dojrzałość drużyny i to, że nawet kiedy nie gramy wybitnej siatkówki, to końcówki partii potrafiły rozstrzygnąć na naszą korzyść – podsumował „Szalupa”.