PGE Projekt Warszawa - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle NA ŻYWO transmisja z meczu siatkarskiej PlusLigi 14.09.2024

PGE Projekt Warszawa i ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zmierzą się już w pierwszej kolejce nowego sezonu PlusLigi siatkarzy. Oznacza to, że już w pierwszym meczu któraś z czołowych polskich drużyn zazna smaku porażki. Projekt przystępuje do nowych rozgrywek z wielkimi aspiracjami po zdobyciu brązowego medalu. Między sezonami drużynę wzmocniło kilku uznanych siatkarzy, jak Jakub Kochanowski, a przede wszystkim udało się podpisać umowę sponsorską gwarantującą poważny zastrzyk gotówki. Wygląda na to, że zespół ze stolicy powinien liczyć się jeszcze bardziej niż w udanym zeszłym sezonie. Równie duże oczekiwania ma ZAKSA, która stara się odbudować po rozczarowującym roku. Najlepsza polska drużyna ostatniej dekady zajęła dopiero 10. miejsce i przeszła prawdziwą przebudowę. Do Kędzierzyna-Koźla po wielu latach powrócił m.in. Bartosz Kurek. Kibice na parkiecie w Warszawie obejrzą więc wiele największych gwiazd polskiej siatkówki.

Mecz PGE Projekt Warszawa - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w 1. kolejce PlusLigi odbędzie się w sobotę, 14 września. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 14:45. Transmisja w TV na kanale Polsat Sport 1, a online w płatnej usłudze Polsat Box Go.