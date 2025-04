ZAKSA Kędzierzyn-Koźle tuż po igrzyskach olimpijskich wspięła się na wyżyny i sprowadziła do swojego zespołu prawdziwą gwiazdę, czyli Bartosza Kurka.

Kapitan reprezentacji Polski nie miał udanego powrotu do PlusLigi, ponieważ już w pierwszym meczu doznał dotkliwej kontuzji oka, która wykluczyła go z kilku meczów w sezonie. 36-latek zaraz po powrocie pokazał swoją wartość i stał się prawdziwym liderem klubu z Kędzierzyna-Koźla.

Aktualnie trwa najważniejsza część sezonu, czyli play-offy, gdzie ekipa z Kurkiem na czele walczy o awans do kolejnej rundy. W pierwszym spotkaniu górą byli trzykrotni triumfatorzy Ligi Mistrzów, natomiast w rewanżowym starciu to ekipa z Wilfredo Leonem w składzie okazała się lepsza po trzech setach. Nie jest tajemnicą, że głównym powodem takiego rezultatu na pewno był brak Kurka, który tego dnia doznał urazu pleców na porannym treningu.

Nagły zwrot w sprawie Bartosz Kurka! Jaki klub wybrał kapitan reprezentacji Polski?

Od wielu tygodni wszyscy fani Kurka zastanawiają się, w jakim klubie będzie występował atakujący w przyszłym sezonie. Mówiło się o klubach z PlusLigi, jak np. AZS Olsztyn i Stal Nysa. W przypadku pierwszej ekipy powodem mogą być zdecydowanie finanse, natomiast w przypadku zespołu z rodzinnego miasta Kurka raczej sprawa została rozwiązana, gdy nie zdołali utrzymać się w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Kurek należy do agencji "Michalak Brothers", a nazwisko siatkarza jeszcze do środy było oznaczone, jako "dostępne" dla klubów. Ta sytuacja się zmieniła, co oznacza, że kapitan reprezentacji Polski wybrał klub. Tylko jeszcze niewiadomo jaki to zespół, a przede wszystkim w jakim kraju, choć nie jest wykluczony powrót Kurka do Japonii.