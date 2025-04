Ta grupa, jak wynika z informacji PZPS, zostanie zmniejszona. Termin zgłoszenia szerokiego składu na Ligę Narodów – pierwszą dużą imprezę w tym roku – do Międzynarodowej Federacji Siatkówki (FIVB) upływa 7 maja, a ostateczna trzydziestka zostanie podana w oddzielnym komunikacie. Uwagę jednak od razu zwracają pewne nieobecności: od dawna wiadomo, że reprezentacyjną karierę zakończyła Joanna Wołosz, więc nie ma jej w gronie rozgrywających i szanse bycia numerem jeden zapewne dostanie świeżo upieczona mistrzyni Polski z DevelopResem, Katarzyna Wenerska. Na liście nie ma też podstawowej do niedawna libero kadry, Marii Stenzel. Nie ma ponadto takich znanych z gry w drużynie narodowej zawodniczek jak Klaudia Alagierska, Natalia Mędrzyk, Zuzanna Górecka, czy Monika Fedusio.

Niektóre zawodniczki nie zgłosiły swojej gotowości do gry w kadrze – część nie może być dostępna z powodów zdrowotnych, inne ze względu na osobiste sprawy i wybory. W rozpoczynającym się sezonie chcielibyśmy włożyć więcej pracy w testowanie zawodniczek, które mogłyby znaleźć dla siebie miejsce w nowym cyklu olimpijskim. Jednocześnie cały czas chcemy osiągać jak najlepsze wyniki zarówno w Lidze Narodów jak i w mistrzostwach świata – powiedział trener Lavarini.

Reprezentacja Polski siatkarek na 2025 rok

Rozgrywające

Julia Bińczycka

Alicja Grabka

Marlena Kowalewska

Julia Nowicka

Wiktoria Szewczyk

Katarzyna Wenerska

Atakujące

Aleksandra Rasińska

Malwina Smarzek

Magdalena Stysiak

Julia Szczurowska

Przyjmujące

Martyna Borowczak

Martyna Czyrniańska

Paulina Damaske

Karolina Drużkowska

Martyna Łukasik

Natalia Murek

Julia Orzoł

Julita Piasecka

Olivia Różański

Środkowe

Weronika Centka-Tietianiec

Aleksandra Gryka

Magdalena Jurczyk

Natalia Kecher

Agnieszka Korneluk

Agata Milewska

Anna Obiała

Joanna Pacak

Dominika Pierzchała

Sonia Stefanik

Libero

Adriana Adamek

Klaudia Łyduch

Justyna Łysiak

Aleksandra Szczygłowska

4 maja zaczniemy pracować z dziewczynami, które mają już za sobą dłuższą przerwę po zakończeniu sezonu klubowego oraz z tymi, które otrzymały ode mnie powołanie po raz pierwszy, tak żebyśmy mogli poświęcić im więcej uwagi w początkowych dniach zgrupowania. 11 maja to przewidywana data oficjalnego rozpoczęcia przygotowań do LN – informuje Lavarini.

Obie polskie reprezentacje będą miały sporo wrażeń wyjazdowych, bo czeka je mnóstwo latania po świecie. Zaczną podopieczne Lavariniego, które na początku czerwca polecą do Pekinu, w drugim turnieju LN odbędą krótki wypad do Serbii, by zakończyć grupowe zmagania w Japonii. W końcu lipca w Łodzi odbędzie się turniej finałowy z udziałem czołowej ósemki, w którym Polki mają zapewniony udział jako gospodynie imprezy. Gra rozpoczyna się od fazy ćwierćfinałowej, systemem pucharowym. W sezonie 2025 impreza numer jeden to MŚ w Tajlandii na przełomie sierpnia i września.

Kiedy grają siatkarki w 2025 roku?

Terminarz Ligi Narodów kobiet

4–8 czerwca (Pekin)

Rywalki: Tajlandia, Chiny, Turcja, Belgia

18–22 czerwca (Belgrad)

Rywalki: Holandia, USA, Niemcy, Serbia

9–13 lipca (Kanto)

Rywalki: Korea, Brazylia, Japonia, Bułgaria

Turniej finałowy Ligi Narodów (Łódź, 23–27.07.2025)

Ćwierćfinał z udziałem Polek (jako gospodyń) – 23 lipca

Terminarz MŚ kobiet (Tajlandia, 22.08–7.09.2025)

Faza grupowa

23.08 o 15.30 Polska – Wietnam

25.08 o 15.30 Polska – Kenia

27.08 o 15.30 Polska – Niemcy

