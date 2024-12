Międzynarodowa Federacja Siatkówki podała terminarze i lokalizacje Ligi Narodów w przyszłym roku. Obie polskie reprezentacje będą miały sporo wrażeń wyjazdowych, bo czeka je mnóstwo latania po świecie. Zaczną podopieczne Stefano Lavariniego, które na początku czerwca polecą do Pekinu, w drugim turnieju LN odbędą krótki wypad do Serbii, by zakończyć grupowe zmagania w Japonii. Same przeloty Biało-Czerwonych na tych trasach tam i z powrotem to ponad 32 000 km. A przecież trzeba do tego dodać sierpniową wyprawę na mistrzostwa świata do odległej Tajlandii (16 000 km w obie strony).

Fornal z Leonem robią fantastyczne show. Oto największe gwiazdy PlusLigi na półmetku sezonu

Wilfredo Leon: - Większą presję niż na IO, będę czuł grając przed polskimi kibicami Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Siatkarze przelecą 48 tysięcy kilometrów

Polscy siatkarze, którzy w 2024 r. zdobyli brąz LN, też mają w planie dalekie przeloty. Kadra Nikoli Grbicia zaczyna zmagania LN 2025 podobnie jak koleżanki – w Chinach, a w kolejnym terminie leci do Chicago. Trzeci turniej odbędzie się w Gdańsku, co oszczędzi nużących podróży, ale i tak trzeba będzie łącznie pokonać ok. 30 000 km. A ponieważ, tak jak w przypadku siatkarek, mundial zorganizuje kraj azjatycki, to we wrześniu wicemistrzowie olimpijscy zameldują się na egzotycznych Filipinach. To będzie oznaczać pokonanie 18 000 km łącznie w obu kierunkach.

45-letni dyrektor klubu PlusLigi wyszedł na parkiet i zadziwia. Zostanie w składzie na półtora miesiąca?

Ponieważ i panie, i panowie przelecą w 2025 roku po blisko 50 000 km (czyli znacznie więcej niż liczy obwód Ziemi), w Polskim Związku Piłki Siatkowej już mocno myśli się o logistycznej stronie tych eskapad, które generują gigantyczne wydatki. – Sto procent kosztów biletów lotniczych bierze na siebie PZPS – informuje „SE” Mariusz Szyszko, rzecznik związku.

Tomasz Fornal rządził w Zawierciu jak prawdziwy szef. Nawet 137 km/h po serwisie rywali nie wystarczyło

Jednak siatkarki i siatkarze mają przynajmniej ten luksus, że podróżują w… luksusach. Kluczowy bonus, jaki wywalczyli w ostatnich latach nasi kadrowicze, to kwestia latania w przestronnej klasie biznes, a nie ekonomicznej, jak to miało miejsce dawniej. Dwumetrowcy gnieżdżący się w ciasnych przestrzeniach między rzędami samolotowych foteli to na szczęście już przeszłość.

QUIZ: Rozpoznasz polskich siatkarzy? Komplet punktów to obowiązek prawdziwego kibica! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy z wysokiego C. Siatkarz na zdjęciu to... Zbigniew Bartman Bartosz Kurek Mariusz Wlazły Następne pytanie

Terminarz Ligi Narodów 2025 [KIEDY GRAJĄ SIATKARKI I SIATKARZE]

Kobiety

4–8 czerwca (Pekin)

Rywalki: Tajlandia, Chiny, Turcja, Belgia

18–22 czerwca (Belgrad)

Rywalki: Holandia, USA, Niemcy, Serbia

9–13 lipca (Kanto)

Rywalki: Korea, Brazylia, Japonia, Bułgaria

Mężczyźni

11–15 czerwca (Xi'An)

Rywale: Holandia, Japonia, Turcja, Serbia

25–29 czerwca (Chicago)

Rywale: Włochy, Kanada, USA, Brazylia

16–20 lipca (Gdańsk)

Rywale: Iran, Kuba, Bułgaria, Francja