Wilfredo Leon idzie na rekord. Bombardier Bogdanki Lublin dojdzie do setki asów?

Gdyby Leon utrzymał obecną średnią w PlusLidze i wystąpił we wszystkich możliwych meczach rundy zasadniczej i play-off do końca sezonu, to w liczbie asów zbliżyłby się do okrągłej setki. Tym samym pobiłby osiągnięcie Karola Butryna (Aluron Zawiercie) z ubiegłego sezonu, który zaliczył 80 wygrywających serwisów i triumfował w tej klasyfikacji. A tak się składa, że to właśnie Butryn (obecnie mający na koncie 27 asów) może być głównym rywalem Wilfredo w walce o fotel króla zagrywek PlusLigi. Ta potyczka siatkarskich dominatorów pola zagrywki może być fascynująca.

Wilfredo Leon: - Większą presję niż na IO, będę czuł grając przed polskimi kibicami

138 km na godzinę i 13 asów Leona

Leon nie tylko zagrywa skutecznie, ale także niezwykle mocno. Był nieoficjalnym rekordzistą świata w prędkości serwisu – dwa razy po jego uderzeniach piłka leciała z szybkością 138 km/h. Zdarzyło mu się to w lidze włoskiej w barwach Perugii oraz w trakcie ME 2023 w polskiej kadrze.

Reprezentant Polski jest też autorem jeszcze bardziej imponującego wyczynu: w meczu ligi Narodów 2021 w Rimini z Serbią wygranym przez Polaków 3:1, zaserwował – bagatela – 13 asów!

– Gdzie jest limit moich możliwości? Myślę, że go nie ma. Wciąż mogę się poprawiać i robić więcej, a to znaczy, że granic nie mam. Dzisiaj było 13 asów, zobaczymy coś się stanie w następnych meczach czy turniejach. Mam nadzieję, że wciąż będę tak dobrze zagrywać – mówił wtedy Leon.

W dotychczasowych spotkaniach w PlusLidze Leon najwięcej asów zaliczył w meczu z Norwidem Częstochowa, który zresztą jego zespół przegrał 1:3 – siedem. Miał też w Polsce mecze z sześcioma, pięcioma i czterema.

Jak widać, jego forma w tym siatkarskim elemencie jest coraz bardziej stabilna i możemy się spodziewać jeszcze licznych fajerwerków Wilfredo Leona. Najbliższa okazja do popisów – w sobotę 30 listopada, kiedy Bogdanka podejmie mistrza Polski, Jastrzębski Węgiel.

Asy Wilfredo Leona

W PlusLidze

2024/25 – 28 asów / 11 meczów (średnia 2,5)

W lidze włoskiej

2023/24 – 29 / 32 (0,9)

– 29 / 32 (0,9) 2022/23 – 44 / 27 (1,6)

– 44 / 27 (1,6) 2021/22 – 91 / 35 (2,6)

– 91 / 35 (2,6) 2020/21 – 76 / 32 (2,4)

– 76 / 32 (2,4) 2019/20 – 50 / 20 (2,5)

– 50 / 20 (2,5) 2018/19 – 133 / 39 (3,4)