i Autor: CEV Wilfredo Leon i Tomasz Fornal

Siatkarska Drużyna Marzeń

Fornal z Leonem robią fantastyczne show. Oto największe gwiazdy PlusLigi na półmetku sezonu

PlusLiga siatkarzy dotarła do półmetka rundy zasadniczej, a to czas pierwszych podsumowań. Sezon trwa ledwie trzy miesiące, ale jest pasjonujący, głównie dlatego, że znacznie mocniej weszli w rozgrywki reprezentanci klubów do tej pory kojarzonych ze słabszymi wynikami. W drużynie gwiazd przygotowywanym tradycyjnie przez „Super Express” jedna rzecz nie zmienia się od dawna: dominują reprezentanci Polski, a to powinno najbardziej radować kibiców.