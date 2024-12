– Próbowałem różnych wariantów, ale czasami ten element „nie siedzi” – tłumaczył po meczu Fornal odnosząc się do słabego początku na zagrywce. – Najważniejsze, że kibice w końcu zobaczyli też lepszą stronę mojego serwisu. W sumie liczy się, że wygraliśmy za trzy punkty i wracamy do Jastrzębia z pełną pulą. Dwa pierwsze sety były na styku, może my pokazaliśmy trochę więcej cwaniactwa boiskowego, które pozwoliło nam kontrolować i wygrać końcówki. Mimo przegranej 0:3 Lublin nie ma się czego wstydzić i chłopaki mogą chodzić z podniesioną głową. To tylko jedna z wielu kolejek, maja fantastyczną drużynę i kibiców. W tym sezonie sprawią jeszcze niejedną niespodziankę. To będzie bardzo groźny rywal w play-off – podsumował Fornal.