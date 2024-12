Głos się łamie po tym, co Bartosz Bednorz napisał tuż po porażce z ZAKSĄ. Emocjonalny wpis i ogromny ból

Wilfredo Leon idzie na rekord. Bombardier Bogdanki Lublin dojdzie do setki asów?

Kibice polskiej siatkówki nie mogli narzekać na brak emocji podczas dwóch hitów 14. kolejki PlusLigi, które odbyły się w sobotę 30 listopada. W jednym z nich Jastrzębski Węgiel pokonał Bogdankę LUK Lublin 3:0 i pewnie sięgnął po kolejne zwycięstwo, ale zanim do tego doszło, chwilę wcześniej Asseo Resovia Rzeszów stoczyła piekielnie ciężki i długi bój z ZAKSĄ. Ostatecznie w lepszych humorach do szatni schodzili zawodnicy z Kędzierzyna-Koźla po wygranej 3:2 (25:11, 26:28, 25:20, 29:31, 20:18), co dodatkowo mogło dotknąć siatkarzy z Podkarpacia. Po niełatwej porażce Bartosz Bednorz zdecydował się opublikować w mediach społecznościowych specjalną wiadomość, którą okrasił wymownym zdjęciem ze spuszczoną głową. Pogratulował jednak zwycięstwa swoim byłym kolegom z szatni.

Bartosz Bednorz po przegranej z ZAKSĄ i szalonym meczu

- Niestety po raz kolejny przegrywamy w końcówce meczu. Kawał zdrowia i serducha zostawione na boisku po obu stronach siatki. Brawo drużyna za walkę, jestem dumny! Ps. Gratulacje dla świetnie grającej Zaksy. - napisał krótko po spotkaniu dotknięty kolejną przegraną gwiazdor Asseco Resovii.

Dla ekipy z Podkarpacia to druga kolejna porażka z rzędu po pięciosetowej batalii. Przed tygodniem Asseco musiało uznać wyższość Ślepsk Malow Suwałki i pomimo prowadzenia w meczu 2:1, to ekipa z północy Polski wygrała całe spotkanie również po tie-breaku.

Asseco poniżej oczekiwań. Kolejna porażka w Lidze

Przed rozpoczęciem sezonu 2024/2025, kibice Asseco mogli spodziewać się zdecydowanie lepszych rezultatów, patrząc przede wszystkim na nazwiska, które znajdują się w składzie drużyny prowadzonej przez Tuomasa Sammelvuo. Po 14. meczach Resovia ma na swoim koncie tylko 6 wygranych i 22 punktów - 15 mniej od prowadzącego Jastrzębskiego Węgla i zajmuje 8. miejsce w tabeli PlusLigi.