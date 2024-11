Nagłe wieści w sprawie Nikoli Grbicia! Serbski trener obejmie nową funkcję, PZPS ogłasza

Sprzedali bilety w 3 minuty! To wszystko sprawka Wilfredo Leona, kibice nie mogą się dopchać do hali

Nikola Grbić dokonał tego, co wcześniej nie udało się m.in. Vitalovi Heynenowi, Stephanowi Antidze czy Andrei Anastaziemu. Serbski szkoleniowiec jako pierwszy od niemal 50 lat poprowadził reprezentację Polski do medalu olimpijskiego i choć nie było to złoto, to i tak polscy siatkarze wracali do kraju jako bohaterowie. Srebro olimpijskie jest kolejnym potwierdzeniem, że Polacy to ścisła czołówka światowej siatkówki i to od lat. Biało-Czerwoni są przecież nie tylko obecnymi wicemistrzami olimpijskimi, ale też mistrzami Europy oraz wicemistrzami świata. Już za rok odbędzie się kolejny mundial, na którym nasi zawodnicy będą bronić srebra, ale też będą mieli z pewnością apetyt na kolejne złoto. Pozycja Polski w środowisku siatkarskim ma także odzwierciedlenie w ostatnich decyzjach FIVB, czyli światowej federacji siatkarskiej.

Selekcjoner reprezentacji Polski, Nikola Grbić, będzie jednym z przedstawicieli Polskiego Związku Piłki Siatkowej w komisji trenerskiej pracującej przy FIVB, która pełni funkcję doradczą w światowej federacji. W obecnym składzie pracować będą one do kolejnych igrzysk olimpijskich, czyli do 2028 roku. Grbić nie jest też jedynym przedstawicielem naszego krajowego związku we wspomnianych komisjach, o czym PZPS poinformował w oficjalnym komunikacie. – Polska Siatkówka ma swoich przedstawicieli w kilku organach: w komisji trenerskiej (Coaches Commission) znalazł się Nikola Grbić, trener reprezentacji Polski mężczyzn; w komisji medycznej (Medical Commission) – prof. Marcin Domżalski, w komisji prawnej (Legal Commission) – Anna Trućko, a w komisji zasad gry i sędziowania (Rules of the Game&Refereeing Commission) – Piotr Dudek. Dodatkowo w komisji komunikacji (Communication Commission) zasiada Zastępca Dyrektora ds. Sportu Telewizji Polsat – Piotr Pykel. W radach FIVB także nie brakuje polskich przedstawicieli – prezes PZPS, Sebastian Świderski znalazł się w radzie siatkówki (Volleyball Council) i w radzie odpowiedzialnej za rozgrywki Siatkarskiej Ligi Narodów (Volleyball Nations League Council). Natomiast w radzie odpowiadającą za rozgrywki ligowe (Volleyball Leagues&Clubs Council) zaszczytne miejsce obok lig tureckich, brazylijskich, japońskich i włoskich znalazły TAURON Liga i PlusLiga oraz przedstawiciele mistrzów i mistrzyń naszego kraju – czytamy na oficjalnej stronie polskiego związku.

