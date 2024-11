Nikola Grbić wprost o zmianie generacji w reprezentacji Polski! Jasne stanowisko w temacie wielkich zmian

Nikola Grbić o zmianach w reprezentacji Polski

Odkąd Nikola Grbić objął reprezentację Polski, jego dorobek medalowy znacznie się powiększył i nie inaczej było w 2024 roku. Biało-czerwoni sięgnęli po brąz Ligi Narodów, by chwilę później wywalczyć upragniony medal olimpijski, przywożąc srebro z Paryża. Ostatnie igrzyska były oczywiście również motywem przewodnim obszernej rozmowy selekcjonera Nikoli Grbicia z portalem "Strefa siatkówki", jednak nie zabrakło także pytania o to, jak dalej ma wyglądać reprezentacja Polski. W samej PlusLidze nie brakuje zawodników wyróżniających się na tle rywali, jednak jak zapowiedział Nikola Grbić, na razie nie ma co spodziewać się wielkiej zmiany w kadrze biało-czerwonych i wejścia na boisko całej nowej generacji zawodników.

Grbić wprost o zmianie generacji w polskiej siatkówce

- Nie sądzę, że czeka nas zmiana generacji. Nie będziemy nagle grać tylko z młodymi jak Szymura, Dulski, Poręba czy Urbanowicz. Myślę, że jest wielu siatkarzy z mojej kadry z 2024, którzy mogą zagrać w Los Angeles i wielu z nich zostanie w reprezentacji. Jeszcze trochę za wcześnie, żeby rozmawiać o następnym sezonie. - wyznał selekcjoner w rozmowie z portalem "Strefa siatkówki".

Nie oznacza to jednak, że w składzie Nikoli Grbicia nie zajdą żadne zmiany. Selekcjoner wyraźnie dał do zrozumienia, że w jego sztabie szkoleniowym musi dojść do kilku zmian i dopiero, gdy te znajdą potwierdzenie w rzeczywistości, będzie on skupiał się na tym, jakich zawodników wybrać do gry.

- Będą zmiany w sztabie szkoleniowym. Jeszcze nie skończyłem rozmów z osobami odpowiedzialnymi za organizację. Zanim zacznę indywidualne rozmowy z zawodnikami dotyczące kolejnego sezonu, chcę dopiąć kwestie organizacyjne. - dodał Serb.

Gablota Grbicia pęka w szwach

Dorobek selekcjonera Nikoli Grbicia z reprezentacją Polski robi niemałe wrażenie i daje Serbowi ogromne poparcie. Od 2022 roku biało-czerwoni sięgnęli po wicemistrzostwo świata, srebro igrzysk olimpijskich, mistrzostwo Europy, a także złoto i dwa brązowe medale Ligi Narodów.