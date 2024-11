i Autor: Cyfra Sport Michał Winiarski, Tomasz Fornal

szczera opinia

Nicola Grbić może nadstawiać uszu przez to, co Tomasz Fornal powiedział o Michale Winiarskim! Szczera opinia

W ostatnim czasie Michał Winiarski ma masę powodów do radości, zarówno prowadząc Aluron CMC Wartę Zawiercie, jak i reprezentację Niemiec. Legendarny siatkarz reprezentacji Polski udowadnia, że bez dwóch zdań nadaje się do roli trenera, a wielu kibiców biało-czerwonych już po ostatnich igrzyskach zaczęło przymierzać go do pozycji selekcjonera reprezentacji Polski. Jak się okazuje, podobnego zdania jest Tomasz Fornal.