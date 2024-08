i Autor: Cyfra Sport Michał Winiarski

To, co zrobili Michałowi Winiarskiemu wywołuje fizyczny ból. Trener niemieckich siatkarzy nie mógł milczeć, dosadnie po odpadnięciu z igrzysk

Waldemar Kowalski 13:01 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Reprezentacja Niemiec siatkarzy, prowadzona przez Michała Winiarskiego pożegnała się z igrzyskami olimpijskimi po dramatycznym, pięciosetowym boju z gospodarzami turnieju. Nasi zachodni sąsiedzi prowadzili 2:0 w meczu, by przegrać ostatecznie 2:3, jednak decyzje sędziowskie w ostatniej partii wypaczyły nieco wynik spotkania i pomogły Francuzom awansować do półfinału. Po meczu Michał Winiarski nie krył swojego żalu i skomentował to, co działo się podczas ostatniego seta.