Nie do wiary, co zrobił ze sobą Łukasz Kaczmarek! Podjął radykalną decyzję, tego nikt się nie spodziewał

W kadrze siatkarzy reprezentacji Polski nie brakuje zawodników, którzy raczej nie należą do osób eksperymentujących ze swoim wyglądem, skupiając się przede wszystkim na ciężkiej pracy, treningach i meczach. Do tego grona bez dwóch zdań zaliczyć trzeba również Łukasza Kaczmarka, który od lat nie zmienił się za bardzo, mając nawet niemalże tę samą fryzurę w kolejnych sezonach. Dopiero po igrzyskach w Paryżu gwiazdor Jastrzębskiego Węgla zdecydował się dość sporą ingerencję w swoje ciało, robiąc sobie specjalny tatuaż upamiętniający srebrny medal wywalczony we Francji. Teraz jednak Kaczmarek postanowił zaskoczyć swoich fanów, pokazując na Instagram Stories, jak postanowił zabawić się w Tomasza Fornala.

Kaczmarek poszedł w ślady Fornala

Niedawno fani Tomasza Fornal byli w niemałym szoku, kiedy gwiazdor Jastrzębskiego Węgla, który w ostatnich miesiącach miał jasne włosy, teraz postanowił przefarbować je na fioletowo. Post Fornala w mediach społecznościowych wywołał niemałe poruszenie, a teraz podobną fotografię opublikował właśnie Łukasz Kaczmarek, oznaczając dodatkowo swojego kolegę z drużyny.

Gwiazdor Jastrzębskiego Węgla i reprezentacji Polski, niespodziewanie opublikował w relacji Instagram Stories zdjęcie, na którym szeroko uśmiechnięty chwali się nowym kolorem włosów, a fiolet na jego głowie od razu przykuwa uwagę. Do tego Kaczmarek dodał emotikonę dwóch dłoni układających się w symbol serca, co daje do zrozumienia, że to zmiana Tomasza Fornala popchnęła go do takiego ruchu.

