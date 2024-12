Prawdziwy dramat reprezentanta Polski! To może być koniec sezonu dla Pawła Zatorskiego

Głos się łamie po tym, co Bartosz Bednorz napisał tuż po porażce z ZAKSĄ. Emocjonalny wpis i ogromny ból

To był turniej z ogromną dawką emocji. Reprezentacja Polski po szalonych meczach na igrzyskach olimpijskich zdołała po 48 latach zdobyć upragniony medal. Kibice biało-czerwonych przed rywalizacją w Paryżu kolejny raz trzymali kciuki za swoich ulubieńców, licząc że tym razem prestiżowy turniej igrzysk olimpijskich będzie tym wyjątkowym. Tak też się stało, jednak w trakcie rywalizacji nie zabrakło ogromnej dawki emocji, która rozpoczęła się już w fazie grupowej. Ekipa z Bartoszem Kurkiem na czele zgodnie z planem triumfowali w meczu z Egiptem 3:0. Zwyciężyli także z Brazylią, jednak po emocjonującym pięciosetowym boju, a na końcu doznali porażki z Włochami.

W fazie pucharowej Polacy pokonali Słowenię 3:1, jednak prawdziwą wojnę stoczyli w półfinale, gdzie byli bliscy porażki. Sytuacja się zmieniała, jak w kalejdoskopie, ale ostatecznie górą byli podopieczni Grbicia. W finale nie udało się przeciwstawić dobrze prezentującej się Francji, ale udało się osiągnąć cel, jakim był medal igrzysk olimpijskich.

W ostatnim czasie zaczęły pojawiać się informacje na temat kolejnych kłopotów zdrowotnych Pawła Zatorskiego i możliwej operacji. W @sport_tvppl udało nam się to potwierdzić: zabieg to najbardziej prawdopodobny scenariusz.#PlusLigahttps://t.co/ZxjAcdWwNQ— Sara Kalisz (@SaraKalisz) December 4, 2024

To może być koniec sezonu dla Pawła Zatorskiego. Dramat reprezentanta Polski

Paweł Zatorski był jednym z filarów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Tam też przeżył swój dramat w meczu z USA, gdzie zmagał się z urazem barku. Libero po krótkim odpoczynku wrócił na parkiet w zmaganiach PlusLigi, jednak jak informuje "TVP Sport", 34-latek nie był do końca zdrowy. Zawodnik Asseco Resovii Rzeszów najprawdopodobniej będzie musiał przejść operację biodra. Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie, jednak jeśli się ten scenariusz potwierdzi to Zatorski nie pojawi się na parkiecie do końca sezonu.

Byłby to ogromny cios dla klubu z Rzeszowa, ponieważ aktualnie zajmują 8. miejsce w tabeli PlusLigi, a w przypadku braku Zatorskiego zostaną tylko z Michałem Poterą na tej pozycji.