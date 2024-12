Niezwykle ważne wygrane odnieśli gracze PGE Projektu Warszawa (3:0 z Berlin Volleys u siebie) i Aluronu Zawiercie (3:2 z Allianzem Mediolan na wyjeździe). Dzięki temu pozostają bez porażki w swoich grupach i umocnili się na czele przed rundą rewanżową. Taka zaliczka może przesądzić o zajęciu pierwszej pozycji na koniec tego etapu i bezpośrednim awansie do ćwierćfinału LM. – Nasz główny cel to wyjście z pierwszego miejsca w grupie – potwierdza „Super Expressowi” Piotr Graban, trener PGE Projektu.

Wicemistrz olimpijski Bartłomiej Bołądź o celach PGE Projektu

– Ten mecz był bardzo dużym krokiem w tym kierunku. A wynik 3:0 tylko powiększył nasze szanse na zakończenie fazy grupowej w roli lidera. Wtedy ma się łatwiejszą drogę do Final Four, może się okazać, że nie trzeba będzie zwyciężyć w Berlinie na koniec grupowych spotkań – zauważa szkoleniowiec brązowych medalistów PlusLigi 2024. – Gramy swoje, staramy się teraz wygrywać mecze, które możemy, dzień po dniu, mecz po meczu. Na tym się skupiamy. Zobaczymy później jak się ułoży rywalizacja w innych grupach, wiadomo, że chcemy wygrać wszystko po drodze. Do meczu w Berlinie sporo czasu.

Na Ligę Mistrzów sporo się w tym sezonie narzeka, ze względu na to, że niektóre drużyny mocno odstają od czołówki i można zadać pytanie, czy powinny się w ogóle znaleźć w tym gronie. Graban przyznaje, że nie jest idealnie.

– Można powiedzieć, że kilka drużyn mogłoby być mocniejszych lub wręcz innych. Albo może należałoby okroić tę rywalizację – zgadza się Graban. – Niektóre grupy są, powiedzmy, średnie. Ale gramy, co nam proponują, jedziemy na mecz, wygrywamy, staramy się zajść jak najdalej. Mamy swoje szanse i staramy się je wykorzystać. Nie myślimy o tym, co robią władze europejskiej siatkówki, to ich robota, My się skupiamy na swojej – kończy trener Projektu.

Wilfredo Leon też chce zdobyć puchar

Nie zwalnia też Bogdanka Lublin, która walczy w Pucharze Challenge, czyli na trzecim europejskim poziomie, ale ma uzasadnione ambicje. Lider lublinian Wilfredo Leon zadbał o to, by jego zespół w pierwszym starciu 1/8 finału z francuskim Tourcoing po nieudanym secie numer jeden udowodnić wyższość i wygrał pewnie 3:1. Leon zaliczył 15 pkt.

W środę 4 grudnia walczą jeszcze dwaj polscy uczestnicy europejskiej rywalizacji pucharowej. O trzecią wygraną w trzecim meczu grupowym LM powalczą z niemieckim Lueneburgiem mistrzowie Polski, siatkarze Jastrzębskiego Węgla, a w pierwszym starciu 1/8 finału Pucharu CEV Resovia zmierzy się z VK Praga.