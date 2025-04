Byliśmy w szoku po słowach Nikoli Grbicia o Bartoszu Kurku. Trener reprezentacji Polski wypalił o tym wprost. Wiek nie ma znaczenia

Aż wybałuszyliśmy oczy po wyznaniu Tomasza Fornala! Zdecydowane słowa do fanów. "Dom to jest świątynia"

Przed rozpoczęciem zmagań reprezentacji Polski, kibice nie mogą narzekać na brak emocji. W PlusLidze toczy się prawdziwa walka o zdobycie mistrzostwa Polski, a warto zaznaczyć, że za kilka tygodni w Łodzi dwie polskie drużyny powalczą o zwycięstwo w Lidze Mistrzów.

Do finału PlusLigi awans wywalczyły drużyny: Bogdanki LUK Lublin i Aluronu CMC Warty Zawiercie. Ekipa z Wilfredo Leonem w składzie w półfinale odprawiła z kwitkiem jeszcze aktualnego mistrza Polski - Jastrzębski Węgiel, natomiast podopieczni Michała Winiarskiego do trudnym boju triumfowali nad Projektem Warszawa.

Kilka dni po starciach finałowych dojdzie do wyłonienia zwycięzcy Ligi Mistrzów sezonu 2024/2025. W pierwszym półfinale zmierzą się siatkarze Sir Safety Perugii i Halkbanku Ankara. Następnego dnia dojdzie do starcie polskich drużyn - Jastrzębskiego Węgla i Warty Zawiercie.

❗️NIKOLA GRBIĆ W ROZMOWIEDLA STRONY "https://t.co/yuu2Z9JFEY":🎙: - (...) Jest wielu zawodników, którzy potrafią świetnie atakować i zdobywają dużo punktów, ale jego [Bartosza Kurka] najważniejszą rolą w naszej drużynie jest rola lidera. Jest świetnym przykładem dla młodych… pic.twitter.com/B5BtfO7mFo— Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) April 28, 2025

Wielkimi krokami zbliża się sezon reprezentacyjny w siatkówce. Nie bez powodu Nikola Grbić jest rozchwytywany w mediach, gdzie jest pytany o najbliższe miesiące i nie tylko. Tym razem w szkoleniowiec reprezentacji Polski w rozmowie ze "Sport.pl" zabrał głos w sprawie Bartosza Kurka i jego ewentualnej grze na igrzyskach olimpijskich w Los Angeles. Serb odniósł się do wieku Georga Grozera, który nadal potrafi zrobić różnicę na boisku.

- [...] Wrócę do tego, co mówiłem wcześniej, a to samo dotyczy "Kurasia", Pawła Zatorskiego czy "Bienia" - musisz zasłużyć na swoje miejsce. Jeśli grasz lepiej, to powinieneś tam być. A nie dlatego, że ktoś jest stary, a ty młody. Georg Grozer ma 40 lat. Michał Winiarski nie zna się na siatkówce i dlatego na niego stawia? - rozpoczął Grbić.

- Dlatego nikt nie jest pewny miejsca w składzie nie tylko ze względu na prezentowany poziom, ale też z powodu potencjalnych kontuzji. Jeśli niesamowity zawodnik ma problemy zdrowotne, to już nie robi różnicy. Jak już mówiłem, chcę mieć do dyspozycji najlepszą możliwie drużynę. Jeśli "Kuraś" będzie miał 40 lat i będzie grał wciąż lepiej niż inni lub większość, to będzie z nami. Ale nie mam kryształowej kuli, by przewidzieć, jak będzie - podsumował 51-latek.