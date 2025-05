i Autor: Materiały Prasowe/KSW

XTB KSW 106

Aż zamarliśmy widząc rozbitą twarz Damiana Janikowskiego. Boli od samego patrzenia. Gwiazdor KSW nagle wypowiedział te słowa

Gala XTB KSW 106 nie będzie dobrze wspominana przez polskich fighterów. Tym razem włodarze federacji zdecydowali się na organizację wydarzenia ponownie we Francji i to właśnie wojownicy z tego kraju zdominowali całą galę z wyjątkiem przy walce Mateusza Makarowskiego z Aymardem Guih. Damian Janikowski nie zdołał przerwać złej passy i do swojego rekordu dopisał trzecią porażkę z rzędu. Po walce zapaśnik pokazał swoją rozbitą twarz i wystosował apel do kibiców.