Jasny sygnał w sprawie kontuzji Igi Świątek! Liderka światowego rankingu zabrała głos, wymowny wpis

Iga Świątek nie zwalnia tempa, choć Polka od początku 2023 roku nie wygrała tylu turniejów, co przed rokiem to cały czas jest liderką światowego rankingu. Po piętach Polce depcze Aryna Sabalenka, ale także Jelena Rybakina, która w dalszym ciągu walczy o zwycięstwo w Rzymie. Ten turniej okazał się pechowy dla 21-latki, Świątek szła jak burza, a podczas meczu ćwierćfinałowego właśnie podejmowała tenisistkę z Kazachstanu. Pierwszy set bez problemu padł łupem liderki światowego rankingu, a w drugim niestety doznała porażki po tie-breaku. Rywalizacja była wyrównana w decydującej partii, jednak nie została ona zakończona po sportowej walce, tylko pech dopadł Świątek, która doznała kontuzji uda.

Świątek zabrała głos w sprawie kontuzji! Jest nadzieja na start w Paryżu

Dla Świątek ta porażka była już trzecią z rzędu z Rybakiną, jednak nie to jest największym problemem Polki. 21-latka za pomocą mediów społecznościowych wypowiedziała się na temat kontuzji, której się nabawiła podczas ćwierćfinału w Rzymie, wszyscy kibice wierzą, że zobaczą liderkę światowego rankingu na kortach Roland Garros. - Update. Potrzebuję na pewno kilku dni odpoczynku. Bilety do Paryża rezerwujemy, więc... trzymajcie kciuki. Mam nadzieję - do zobaczenia niedługo - napisała Świątek.

French Open rozpocznie się 28 maja, a jego koniec jest przewidziany na 11 czerwca.

🤞🏼Quick update.A couple of days off for sure. And booking my flight to Paris, so...fingers crossed, please! Hopefully, see you soon. 🤞🏼Update.Potrzebuję na pewno kilku dni odpoczynku. Bilety do Paryża rezerwujemy, więc... trzymajcie kciuki. Mam nadzieję - do zobaczenia niedługo pic.twitter.com/k8TO8cuROr— Iga Świątek (@iga_swiatek) May 18, 2023