Już zacieramy ręce! Hubert Hurkacz czeka na Rafaela Nadala w Rzymie. Mają zagrać po raz pierwszy w historii

To koniec!

Hubert Hurkacz jest rozstawiony w Rzymie z "7", dzięki czemu w pierwszej rundzie turnieju ATP 1000 ma wolny los. Grę na słynnym Foro Italico może rozpocząć jednak od prawdziwego hitu i wyjątkowo trudnej przeprawy z Rafaelem Nadalem! Legendarny Hiszpan dopiero odbudowuje swoją pozycję po problemach zdrowotnych i jako 305. rakieta świata i tak może mówić o sporym szczęściu w losowaniu. Jego pierwszym przeciwnikiem będzie kwalifikant, którego pozna najprawdopodobniej we wtorek. W razie zwycięstwa w pierwszej rundzie, w drugiej po raz pierwszy w karierze zagra z Hurkaczem.

Iga Świątek poznała drabinkę WTA Rzym 2024! Dobre losowanie Polki, sprawdź z kim i kiedy zagra

QUIZ: Czy rozpoznasz gwiazdy światowego tenisa? Nie znać ich to wstyd dla kibica! Sprawdź się Pytanie 1 z 14 Kim jest ta tenisistka? Agnieszka Radwańska Iga Świątek Maja Chwalińska Dalej

Hubert Hurkacz zagra z Rafaelem Nadalem?

To właśnie potencjalny mecz Hurkacza z Nadalem rozgrzał kibiców i ekspertów po poniedziałkowym losowaniu. Polak od kilku lat należy do światowej czołówki, a dopiero teraz może po raz pierwszy zmierzyć się z jednym z najlepszych tenisistów w historii. Wcześniej Hurkacz miał okazję zagrać dwa mecze z Rogerem Federerem - ten wygrany w ćwierćfinale Wimbledonu 2021 okazał się później ostatnim oficjalnym występem w karierze Szwajcara. 27-latek z Wrocławia mierzył się też siedem razy z Novakiem Djokoviciem, i choć ani razu nie wygrał, stawiał Serbowi naprawdę twarde warunki.

Fanów tenisa ogarnął wielki smutek. Rywalka Igi Świątek przekazała hiobową wieść. Nikt się nie spodziewał

Rafael Nadal na drodze Hurkacza

Mecz Hurkacz - Nadal, który z pewnością odbyłby się na głównym korcie w Rzymie, jest jednak w rękach Hiszpana. A te, choć przez wiele lat były magiczne, odczuwają już trudy wieloletniej kariery. 14-krotny zwycięzca Roland Garros dopiero kilka tygodni temu na mączce w Barcelonie wrócił na dobre do touru i poniósł już dwie bolesne porażki. Na korcie własnego imienia przegrał w drugiej rundzie z Aleksem De Minaurem, a później w Madrycie - gdzie po drodze zrewanżował się Australijczykowi - uległ w 1/8 finału Jiriemu Lehecce.

W normalnych okolicznościach Nadal byłby zdecydowanym faworytem meczu z kwalifikantem. Tym razem to on będzie jednak tym niżej notowanym tenisistą w rankingu, a wśród jego potencjalnych rywali jest m.in. 72. tenisista świata - Brandon Nakashima. Mimo to, kibice zacierają już ręce na starcie Hurkacz - Nadal.