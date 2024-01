Kiedy finał miksta Australian Open? Kiedy gra Jan Zieliński w finale miksta O której godzinie?

Jan Zieliński awansował do finału Australian Open! Polak wraz z Su-Wei Hsieh pokonali 7:6, 6:2 australijską parę Fourlis/Harris. Za awans do finału miksta Zieliński i Hsieh zarobili 94 tys. dolarów australijskich (ok. 250 tysięcy złotych), do podziału. Kilka godzin wcześniej Jan Zieliński i Hugo Nys odpadli w 1/4 finału turnieju debla Australian Open. Polak i Monakijczyk, finaliści AO sprzed roku, przegrali 4:6, 6:7 z Niemcami Krawietzem i Puetzem.

Kiedy gra Jan Zieliński finał miksta Australian Open?

Jan Zieliński i Su Wei-Hsieh w finale miksta Australian Open zagrają z amerykańsko-brytyjską parą Krawczyk/Skupski, która rozstawiona jest w Melbourne z numerem 2. Para Zieliński/Hsieh to nr 3 w Australian Open. Finał miksta Australian Open zaplanowano na piątek 26 stycznia o godzinie 2 polskiego czasu. Transmisje TV z Australian Open na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.