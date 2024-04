Kiedy gra Hurkacz Finał ATP Estoril Z kim i o której godzinie gra Hurkacz w finale

Hubert Hurkacz jest już w finale turnieju ATP w Estoril, do którego awansował pokonując w 1/2 finału po trzech setach walki Chilijczyka Cristiana Garina (6:3, 3:6, 6:3). To turniej ATP 250 czyli niższej rangi. Dla Hurkacza to cenne przetarcie przed występem w Monte Carlo, gdzie powalczy już światowa czołówka.

Hubert Hurkacz po raz pierwszy w karierze zagra w finale turnieju rozgrywanego na mączce w głównym cyklu. Rywala pozna po meczu Casper Ruud (Norwegia) - Pedro Martinez (Hiszpania), który zostanie rozegrany zaraz po jego półfinale z Garinem. Hurkacz na mączce zazwyczaj spisuje się słabiej niż na innych, szybszych nawierzchniach. W Estoril w rozmowie z dziennikarzami żartował, że poprosi o rady Igę Świątek, znaną specjalistkę od kortów ziemnych.

Hubert Hurkacza zagra w finale turnieju ATP w Estoril, a jego rywalem będzie Casper Ruud albo Pedro Martinez. Finał turnieju ATP w Estoril zostanie rozegrany w niedzielę 7 kwietnia prawdopodobnie o godzinie 16.30 polskiego czasu. Transmisja TV na Polsacie Sport.