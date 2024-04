Kiedy gra Iga Świątek WTA Madryt 2024 Losowanie Drabinka Z kim gra Iga Świątek pierwszy mecz

Dotarli do wiadomości Igi Świątek i jej psycholog sprzed lat. I się zaczęło. Nie uwierzycie, jak Daria Abramowicz nazwała tenisistkę

Iga Świątek z pewnością marzyła o lepszym początku tegorocznych występów na mączce, ale nie udało jej się po raz trzeci z rzędu wygrać turnieju WTA w Stuttgarcie. W półfinale przegrała 3:6, 6:4, 3:6 z Jeleną Rybakiną. To reprezentantka Kazachstanu wygrała porsche, pokonując w jednostronnym finale 6:2, 6:2 Martę Kostiuk.

Iga Świątek zaczyna teraz bój w Madrycie. To turniej rangi WTA 1000 czyli większy niż ten w Stuttgarcie. Iga Świątek w Madrycie nigdy nie triumfowała. Rok temu przegrała w pasjonującym finale 3:6, 6:3, 3:6 z Aryną Sabalenką. W 2022 r. Polka wycofała się z tego turnieju, stawiając na odpoczynek, podleczenie kontuzji ramienia i spokojne treningi, a w 2021 r. uległa w 1/8 finału Ashley Barty (5:7, 4:6). Turniej w Madrycie rozgrywany jest w specyficznych warunkach. La Caja Magica, gdzie walczą tenisiści, położona jest ok. 600 metrów nad poziomem morza, przez co piłki latają szybciej. - Mam wrażenie, że latają jak pociski. Trzeba nauczyć się je kontrolować. Mączka też jest trochę inna. Inaczej trzeba się na niej poruszać - analizowała rok temu Iga Świątek.

Losowanie drabinki turnieju WTA w Madrycie zaplanowano na niedzielę 21 kwietnia na godzinę 18. Iga Świątek występ w Madrycie zacznie w 2. rundzie i pierwszy mecz rozegra w czwartek 25 kwietnia lub w piątek 26 kwietnia. Transmisje TV z turnieju WTA w Madrycie na antenie Canal+ Sport.