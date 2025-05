Kiedy gra Iga Świątek z Cocciaretto w WTA Rzym? O której godzinie mecz?

Po występie w Madrycie przed Igą Świątek obrona tytułu na Foro Italico, gdzie korty są wolne, a dla naszej tenisistki to teoretycznie idealne warunki. Pytanie jednak, jak na formę naszej gwiazdy wpłynie kolejne bolesne rozczarowanie, jakim była z pewnością klęska 1:6, 1:6 z Coco Gauff w półfinale turnieju w Madrycie. Po tym meczu dodatkowo okazało się, że Polka zmaga się z problemami prywatnymi po śmierci bliskiej osoby. Zmarł jej dziadek, a Iga tuż przed turniejem w Madrycie była na jego pogrzebie. Iga Świątek obroniła 2. miejsce w rankingu, ale Coco Gauff i Jessica Pegula są tuż za nią.

Iga Świątek w czasie treningów na rzymskiej mączce tryskała pozytywną energią. Oby biła od niej również w czasie meczów. Występ w Rzymie to próba generalna przed paryskim Roland Garros, a dobry wynik pomógłby Polce nabrać pewności siebie, której ostatnio wyraźnie jej brakowało. - Mam wrażenie, że w tym roku trochę bardziej zmagam się ze swoim perfekcjonizmem - analizowała Iga Świątek w czasie konferencji prasowej w Rzymie. - Chcę się skupić na tym, żeby być zdyscyplinowaną na korcie i podejmować właściwe decyzje, a nie te, które czasem przychodzą mi do głowy. To jest teraz mój główny cel.

Iga Świątek - Elisabetta Cocciaretto w 2. rundzie WTA w Rzymie

Iga Świątek zagra z Elisabettą Cocciaretto w 2. rundzie turnieju WTA w Rzymie. Ten mecz zostanie rozegrany w czwartek. Niewysoka Włoszka (166 cm) w 1. rundzie turnieju WTA w Rzymie pokonała 6:3, 4:6, 6:1 Oramiankę Elinę Awanesjan. Polka nigdy wcześniej z nią nie grała. Cocciaretto w meczu ze Świątek z pewnością będzie mogła liczyć na głośny doping włoskiej publiczności. Iga Świątek w Rzymie bardzo lubi grać. Triumfowała tam w latach 2021, 2022 i 2024. Rok temu pokonała w finale 6:2, 6:3 Arynę Sabalenkę. Turniej w Rzymie to ostatni występ Polki przed wielkoszlemowym Roland Garros, w którym znów będzie bronić tytułu.

Kiedy gra Iga Świątek pierwszy mecz w Rzymie?

Mecz Iga Świątek - Elisabetta Cocciaretto w 2. rundzie turnieju WTA w Rzymie zostanie rozegrany w czwartek 8 maja. Początek meczu Świątek - Cocciaretto nie przed godziną 13 (drugi mecz od godz. 11 po Arnaldi - Bautista Agut). Transmisje TV z turnieju WTA w Rzymie na antenie Canal+ Sport 2.

