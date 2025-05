Wim Fissette ponosi winę za gorsze wyniki Igi Świątek? Tenisistka wyjaśnia, zdecydowana reakcja

- Pracowaliśmy nad pewnymi technicznymi aspektami mojego serwisu i forhendu. Wiem, że nie zawsze udawało mi się to przełożyć na mecz, co nie jest idealne. Ale taki jest tenis. Nie mam, powiedzmy, trzech miesięcy na to, żeby zmienić coś w mojej technice i żeby ciało to zapamiętało - podkreśliła Iga Świątek. - Moje przygotowania do sezonu były krótkie. Trochę nadrabiam teraz zaległości między turniejami i czuję, że niektóre elementy, jak mój serwis, są lepsze dzięki Wimowi. Mam też wrażenie, że nie zawsze dobrze wprowadzałam te zmiany w czasie meczów. Czasami zmieniałam swoją grę w niewłaściwy sposób i to całkowicie moja wina. Czasem podejmuję na korcie złe decyzje i myślę, że to wynika z tego, że chcę kończyć wymiany szybciej, zamiast być solidną i budować akcję. Ale jestem zadowolona z pracy, którą wykonuję z Wimem. Będę ją kontynuować. Postaram się też być bardziej zdyscyplinowaną i podejmować lepsze decyzje na korcie - dodała Iga.