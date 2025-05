Iga Świątek zakończy współpracę z Darią Abramowicz? Postawiła sprawę jasno

- Daria jest dla mnie ciągłym wsparciem, osobą, której ufam. Ufam zresztą całemu zespołowi i chcę, aby ludzie wokół to wiedzieli. To jest mój zespół, to ja decyduję, kto w nim jest. Nagonka, jaka ostatnio pojawia się w mediach, nie daje swobodnej przestrzeni na spokojną pracę. Wręcz przeciwnie - stwarza dodatkową, niepotrzebną presję - powiedziała Iga Świątek. - Zdaję sobie sprawę z tego, że trudno jest zrozumieć aspekt mentalny, w którym nie da się oceniać zmiennych za pomocą statystyk i liczb. Szczególnie w czasie, kiedy nie osiągam w pełni zadowalających wyników na korcie. Poza tym nie jestem osobą, która chce o wszystkim mówić. Praca, którą wykonuję w zakresie mentalnym, powinna być oddzielona od tego, co dzieje się w mediach. Wydaję mi się, że to wszystko złożyło się na fakt, że ludzie nie do końca rozumieją, co się dzieje wewnątrz sztabu, jak to działa, jak pracujemy i wymyślają nieprawdziwe teorie. A my naprawdę stanowimy zespół.