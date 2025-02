Kosmiczna seria Igi Świątek przerwana! Linda Noskova znowu dała się Polce we znaki

Koniec niemal trzyletniej serii Igi Świątek!

W ostatnim czasie Linda Noskova napsuła sporo krwi polskim kibicom. Dała się nam we znaki już na początku 2024 roku, gdy wyeliminowała Igę Świątek z Australian Open, a kilka dni temu, w turnieju WTA w Abu Zabi pokonała najpierw Magdalenę Fręch, a później... Magdę Linette. Można powiedzieć, że młoda Czeszka miała szansę na hat-tricka, bowiem w turnieju WTA w Dosze trafiła na Igę Świątek i co więcej, wygrała z nią pierwszego seta tego pojedynku! Później jednak Świątek podniosła się i wygrała dwie kolejne partie, ostatecznie wygrywając 6:7(1), 6:4, 6:4. Ale przegranie przez nią jednego seta oznacza koniec niezwykłej serii zapoczątkowanej właśnie parę lat temu.

WTA Doha 2025 PREMIE: Ile zarobiła Iga Świątek?

Iga Świątek walczy w Katarze! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jak się okazuje, Iga Świątek w turnieju w Dosze po raz ostatni seta straciła w... 2. rundzie w 2022 roku! Wówczas wygrała z Viktoriją Golubic 6:2, 3:6, 6:2. Kolejne czternaście spotkań z rzędu w tym turnieju Świątek wygrała już bez straty seta i zdobyła trzy tytuły. Dopiero Linda Noskova, właśnie w 3. rundzie turnieju w Dosze w 2025 roku, przerwała tę niemal 3-letnią serię, która trwała dokładnie 1086 dni! Dane te podało samo WTA – organizacja chętnie uwypukla niezwykłe osiągnięcia Igi Świątek, choć nie jest ona uznawana za tak medialną, jak inne liderki światowego tenisa.

Hubert Hurkacz z zagraniem miesiąca! Kibice docenili kosmiczną akcję Polaka!

W ćwierćfinale drogę po czwarty tytuł z rzędu w turnieju WTA w Dosze zastąpić spróbuje Jelena Rybakina. To z Kazaszką Świątek walczyła w finale poprzedniej edycji i to ona, do tej pory, była najbliżej urwania jej seta, ponieważ wówczas doprowadziła do tie-breaka. Mamy jednak nadzieję, że meczem z Rybakiną Polka zacznie kolejną serię bez straty seta!