Legenda podsumowała Igę Świątek. Wyraziste słowa, nie ma żadnych wątpliwości, wymowne!

Iga Świątek została podsumowana przez amerykańską legendę. Kultowa przed laty gwiazda sportu Pam Shriver stwierdziła w wywiadzie dla "Tennis Channel", co tak naprawdę sądzi o Idze Świątek. Pod adresem Polki padły wyjątkowe słowa. Shriver nie ma wątpliwości, że młoda Polka przypomina jej wielką gwiazdę!

Iga Świątek podsumowana przez legendę. Przypomina jej Serenę Williams!

Jak przyznała Shriver, nie może wyjść pod wielkim wrażeniem Polki, a jej gra bardzo się jej podoba. Jak sama twierdzi, polska gwiazda przypomina jej słynną Serenę Williams! Obok takich słów nie da się przejść zupełnie obojętnie.

- Przypomina mi Serenę Williams, która na niektórych etapach swojej kariery musiała się rewanżować. To, co zauważyłam u Igi, odkąd straciła pozycję numer jeden w światowym rankingu, to z pewnością trochę więcej luzu. Widać, że próbuje kilku nowych rzeczy w swojej grze. Niezależnie od tego, czy częściej schodzi do siatki, czy wykorzystuje swój drugi serwis. Fajnie ogląda się ją na korcie - powiedziała była gwiazda tenisa w rozmowie z "Tennis Channel"