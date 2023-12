Legenda tenisa nie gryzła się w język. Poruszyła strachliwy temat dla Igi Świątek

Iga Świątek wznowiła przygotowania do sezonu i w Abu Zabi bierze udział w pokazowym turnieju World Tennis League. W pierwszym meczu "Jastrzębie" przegrały z "Sokołami" 24:27. Wynik wykrystalizował się po tie-breaku między "Hawksami" a "Falconsami". Iga Świątek przegrała super-tie break, który decydował o wyniku, a jej drużyna "Jastrzębi" przegrała pierwsze spotkanie drużyniwel

Legenda tenisa mocno o Idze Świątek

- Na kortach twardych musi to być ktoś, kto wywrze na Świątek presję. To jest Jelena Rybakina, to jest Aryna Sabalenka. To musi być Coco Gauff. Dorzuciłabym do tego Jessicę Pegulę, zobaczymy, jak będzie grać, ale ona jest w stanie to zrobić. Być może Karolina Muchova jest kimś, kto może to zrobić, kto może też trochę namieszać - powiedziała Barbara Schett.

- Gdybym miała wybrać jedną, byłaby to Aryna Sabalenka - powiedziała ekspertka Eurosportu. - Będzie czuła presję, ale będzie ją odczuwać wszędzie. To kwestia tego, jak sobie z tym poradzi - dodała Schett. - Jeśli wierzy w siebie, trudno będzie ją pokonać - dodała była tenisistka.