Linette – Fręch kiedy finał w Pradze? WTA 250 Praga FINAŁ o której godzinie?

Dla fanów tenisa w Polsce z pewnością najbardziej wyczekiwanym momentem jest teraz start gry na igrzyskach olimpijskich Paryż 2024, gdzie wszyscy liczą na medal Igi Świątek. I trudno się temu dziwić, bowiem jest ona faworytką tych zmagań – przecież kilka tygodni temu wygrała ona dokładnie w Paryżu kolejny turniej, trzeci z rzędu, Rolanda Garrosa. Ale przed i w trakcie igrzysk trwają także inne turnieje – taki jak ten w Czechach, który kończy się... w dniu ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich. I dość zaskakująco w finale tego turnieju zagrają dwie Polki – Magda Linette i Magdalena Fręch!

WTA 250 Praga FINAŁ Magda Linette – Magdalena Fręch KIEDY i O KTÓREJ?

Jako pierwsza do finału awansowała Magdalena Fręch. W 1. rundzie pokonała Sharmę z Australii po trzech setach, w 2. natomiast wygrała z jedną z reprezentantek gospodarzy, Salkovą, która skreczowała w trzecim secie. W ćwierćfinale, również po trzech setach, okazała się lepsza od Ukrainki Kalininy. W półfinale, tak jak w 2. rundzie, znów grała przeciwko Czeszce i znów... wygrała po kreczu Samson w trzecim secie! Magda Linette w swoim kroczeniu po finał wyglądała nieco pewniej – w dwóch setach pokonała Niemkę Barthel oraz Hiszpankę Masarovą. Większy opór stawiła jej Tomowa w ćwierćfinale, ale z nią uporała się po trzech partiach. W półfinale trafiła jednak na turniejową jedynkę, Lindę Noskovą Czeszka rozpoczęła od dwóch wygranych gemów, ale kolejne pięć na swoje konto zapisała Linette. Poznanianka (48. WTA) odważne decyzje, w tym dokładne returny, wspierała asami serwisowymi. Polka w pierwszej partii wykorzystała drugą piłkę setową. Drugi set zaczął się identycznie jak pierwszy - od 2:0 dla Czeszki. Linette co prawda szybko wyrównała, ale w kolejnych gemach przewagę miała Noskova, która nie popełniała zbyt dużo błędów.

W finałowej partii tenisistki długo dość łatwo wygrywały własne podania. To zmieniło się dopiero przy stanie 4:3 dla Linette, która do zera ograła serwującą Noskową. Polka nie wykorzystała jednak aż sześciu piłek meczowych, co ułatwiło rywalce doprowadzenie do wyrównania stanu rywalizacji na 5:5, a po chwili do tie-breaka. W nim przewaga Polki nie podlegała dyskusji (7-2). Linette po raz ósmy w karierze wystąpi w finale.

Finał turnieju WTA 250 w Pradze Magda Linette – Magdalena Fręch odbędzie się w piątek, 26 lipca. Będzie to drugi mecz od godziny 9:30 (jako pierwszy rozegrany zostanie finał debla), co oznacza, że Polki powinny wyjść na kort około godziny 11-12.