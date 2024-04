Linette - Stephens RELACJA NA ŻYWO. WTA Rouen finał Linette - Stephens WYNIK LIVE ONLINE mecz Linette - Stephens na żywo dzisiaj 21.04

Pogromczyni Igi Świątek wypaliła o Polce. Prosto z mostu, naprawdę to powiedziała

Magda Linette gra o trzecie zwycięstwo w turnieju rangi WTA. Wcześniej wygrywała w 2019 r. w Nowym Jorku i rok później w Hua Hin. Finał w Rouen będzie jej siódmym starciem o końcowy triumf. Polkę po zwycięstwach z Elsą Jacquemot (WTA 157.), Nataliją Stevanović (WTA 204.), Arantxą Rus (WTA 53.) i rozstawioną z "3" Anheliną Kalininą (WTA 32.) czeka jednak najtrudniejsze wyzwanie. Jej finałową przeciwniczką jest Sloane Stephens, która była swego czasu trzecią tenisistką świata, a na koncie ma m.in. zwycięstwo w US Open. Amerykanka gra w Rouen jak z nut i w drodze do finału ograła Peyton Stearns (WTA 79.), Karolinę Pliskovą (WTA 47.), turniejową "4" Yue Yuan (WTA 38.) i rozstawioną z "2" Caroline Garcię (WTA 23.). Linette przegrała też wszystkie trzy dotychczasowe mecze ze Stephens, ale to będzie ich pierwsze starcie na mączce. Początek wielkiego finału w Rouen zaplanowano na godzinę 15:00!