Linette - Svitolina relacja NA ŻYWO: Pogoda nie daje za wygraną... Znów pada deszcz

Magda Linette - Elina Svitolina -:-, -:-

Odśwież relację

Pierwotnie Magda Linette i Elina Svitolina na korcie miały pojawić się we wtorek. Na przeszkodzie stanęły jednak warunki pogodowe, bo w Londynie padało niemal cały dzień z pewnymi odstępami. Dlatego rywalizacja Polki z Ukrainą przeniesiona została na środę. Faworytką rywalizacji i to zdecydowaną jest Svitolina, która zajmuje obecnie 21. miejsce w rankingu WTA. Na razie sezon w wykonaniu Linette nie jest udany i tym bardziej nie ma powodów do dużego optymizmu przed środową batalią. Co ciekawe, Linette i Svitolina grały już ze sobą ma Wimbledonie i w 2021 roku wygrała reprezentantka Polski. Dwa wcześniejsze spotkania padły łupem reprezentantki Ukrainy.