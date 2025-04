Z kim gra Iga Świątek w WTA Stuttgart? DRABINKA trudna, losowanie za nami!

Połówka drabinki WTA Stuttgart z Igą Świątek

WTA 500 Stoccarda, parte bassa



[6] Andreeva vs Kostyuk

Alexandrova vs Samsonova

Frech vs Sramkova

bye vs [3] Pegula

[7] Navarro vs Haddad Maia

Ostapenko vs Q

Vekic vs Q

bye vs [2] Swiatek