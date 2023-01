i Autor: AP Magda Linette KIEDY gra 3. runda Australian Open Z KIM gra Linette - Aleksandrowa O której godzinie gra Linette kolejny mecz A0 2023

Australian Open 2023

Magda Linette KIEDY gra 3. runda Australian Open Z KIM gra Linette - Aleksandrowa O której godzinie gra Linette kolejny mecz A0 2023

ch 5:53 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

KIEDY gra Linette - Aleksandrowa O której godzinie gra Linette Australian Open 3. runda Z KIM gra Linette w 3. rundzie AO 2023. Magda Linette znów pokazała moc! Tenisistka z Poznania w wielkim stylu awansowała do 3. rundy Australian Open, dołączając do Igi Świątek i Huberta Hurkacza. Magda Linette powtórzyła swój najlepszy wyczyn w Melbourne z 2018 r., a teraz spróbuje pójść za ciosem. Kolejna rywalka Linette to Rosjanka Jekaterina Aleksandrowa (nr 18 WTA). Sprawdź, kiedy gra Magda Linette kolejny mecz 3. runda Ausralian Open O której gra Linette w 3. rundzie.