Magda Linette KIEDY gra finał? O której finał Linette - Wang WTA Guangzhou kiedy mecz Linette - Wang

Dla Magdy Linette finał w Guangzhou to pierwszy taki wynik w kończącym się powoli sezonie. Na początku roku poznanianka zszokowała cały tenisowy świat, dochodząc do półfinału Australian Open, ale później nie było już tak dobrze. Na szczęście rezultat osiągnięty w Chinach pozwala myśleć, że końcówka sezonu w jej wykonaniu będzie równie mocna i przełoży się na utrzymanie wysokiej pozycji w rankingu WTA. Linette (WTA 27) przystąpiła do turnieju w Guangzhou jako najwyżej sklasyfikowana tenisistka i w drodze do finału ograła: 91. Jodie Burrage (6:7, 6:0, 6:2), 264. Darię Saville (6:0, 7:6), 64. Rebekę Masarovą (7:5, 7:6) i 81. Julię Putincewą (6:2, 6:3). W meczu o trzeci triumf w turnieju rangi WTA w karierze zagra z 88. Xiyu Wang.

Chinka pokonała przed własną publicznością 84. Nadię Podoroską (6:3, 6:3), 83. Dianę Shnaider (6:4, 7:5), 128. Viktorię Hruncakovą (6:4, 4:6, 6:3) i 68. Greet Minnen (6:3, 6:4). Wang nie ma jeszcze na koncie żadnego triumfu w turnieju rangi WTA i z pewnością będzie to chciała zmienić w ojczyźnie. 22-latka jest mistrzynią juniorskiego US Open 2018, a najwyżej w karierze była sklasyfikowana w rankingu na 49. miejscu. Teraz już osiągając finał zapewniła sobie znaczny awans, a w razie zwycięstwa z Linette może zbliżyć się do rekordowego osiągnięcia. Będzie to drugie starcie Polki i Chinki - w pierwszym górą była poznanianka, która w lutym 2020 r. w Hua Hin wygrała w trzech setach 2:6, 6:3, 6:3.

Finał Magda Linette - Xiyu Wang w turnieju WTA 250 w Guangzhou odbędzie się w sobotę, 23 września. Początek meczu zaplanowano na godzinę 9:00 czasu polskiego. Relację NA ŻYWO przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy!