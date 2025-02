Rewolucyjne zmiany w tenisie już podczas US Open! Olbrzymie pieniądze i duże kontrowersje

Magda Linette - Marta Kostiuk 4:6, -:-

Na żywo WTA Doha: Magda Linette - Marta Kostiuk Gramy, serwuje Kostiuk. 4:6 Gem i set Marta Kostiuk. Niewiarygodne, jak posypała się Linette przy swoim podaniu. Miała 15:0, ale później przy siatce zagrała smecza w aut. Następnie znów wyrzuciła na aut w dość prostej sytuacji i następnie trafiła w siatkę. Na koniec ponownie uderza bardzo niecelnie, ponad linię za linię boczną i tym samym oddaje seta w ręce rywalki. Linette w siatkę... dwie piłki setowe dla Kostiuk. Linette popełnia dwa bardzo proste błędy... 15:30... 4:5 Gem Kostiuk. Asem serwisowym kończy gema Kostiuk. Teraz Linette będzie serwować pod presją. Będzie gra na równowagi, 40:40. Już 30:30... 30:0 dla Linette przy podaniu rywalki! 4:4 Gem Linette. Świetny gem Magdy Linette. Goniła rywalkę po całym korcie w kolejnych akcjach i ostatecznie wygrała do zera. 3:4 Gem Kostiuk. Szybko wygrany gem przez Kostiuk, oddała tylko punkt Polce. Nieutrzymanie własnego serwisu w poprzednim gemie przez Linette może ją drogo kosztować. 3:3 Gem Kostiuk, przełamanie. Niestety, Linette nie ustrzegła się błędów i sama doprowadziła do tego, że straciła przewagę przełamania... Bardzo dobry serwis, return Kostiuk ląduje w siatce! Przewaga Kostiuk, kolejna szansa na przełamanie Polki... Kostiuk miała break-pointa, ale go nie wykorzystała. 40:40 po zagraniu Ukrainki w siatkę. Uf, Kostiuk w siatkę, 30:30. Niebezpieczna sytuacja, 15:30 przy podaniu Linette. 3:2 Gem Linette, przełamanie! Znów Kostiuk w aut! Linette wraca na prowadzenie, które miała na początku meczu. Skrót Kostiuk w aut, przewaga Linette i kolejny break-point! Niestety, return w siatkę Polki... 40:40. Kostiuk w aut! Teraz break-point dla Linette. Podwójny błąd serwisowy Kostiuk. 30:30. 2:2 Gem Linette. UFFFFFFF! Polka obroniła siedem break-pointów w tym gemie! Na szczęście w decydującej akcji to Kostiuk już nie wytrzymała i znów wyrzuciła na aut. A teraz rywalka w siatkę. Przewaga Linette. Kostiuk w aut. Ósma równowaga. Ukrainka w siatkę, kolejny break-point obroniony, ale po chwili to znów ona ma przewagę po cudownym returnie. Niestety, teraz podobny błąd Linette i kolejna szansa dla Ukrainki... Kostiuk miała przy siatce do wyboru cały kort, ale minimalnie przestrzeliła! Dzięki temu Linette obroniła już piątek break-pointa w tym gemie. Skrót Linette w siatkę... równowaga. Na aut Ukrainka, w końcu przewaga Linette! Błąd Kostiuk, mogła wykorzystać słabszy serwis Linette, ale się jej nie udało. Podwójny błąd serwisowy Linette... czwarty break-point dla rywalki. Linette świetnym forhendem po prostej ratuje się przy trzecim break-poincie! Ukrainka trafia w siatkę, kolejna równowaga. Przewaga Kostiuk, drugi break-point w tym gemie. Ale broni się Magda! 40:40. Świetny bekhend po prostej Ukrainki. 40:30 dla niej i break-point. Sporo szczęścia teraz miała Polka, piłka po uderzeniu Kostiuk trafiła w taśmę i wyszła na aut. 30:30. Linette w siatkę i znów 15:30 przy jej podaniu. 1:2 Gem Kostiuk. Tym razem Kostiuk bez większych problemów wygrywa swojego podanie, tracąc tylko jeden punkt. 1:1 Gem Kostiuk, przełamanie. Błąd Linette, zagrywa w aut i szybko traci przewagę przełamania... Linette w aut po dobrym returnie Kostiuk, 15:40... Ale teraz to Kostiuk lepiej zaczyna gema, 30:15 dla niej przy podaniu Linette. 1:0 Gem Linette, przełamanie! Kostiuk popełnia duży błąd, trafia w środek siatki i mamy pierwsze przełamanie! Kostiuk w aut, 15:40 i dwa break-pointy dla Polki! Dobry lob Linette i 30:15 dla niej. Zaczęły! Serwować będzie Marta Kostiuk. Panie już na korcie, za chwilę start rozgrzewki. Będzie to dopiero drugie spotkanie tych pań. Wcześniej grały ze sobą tylko w turnieju w San Diego w 2023 roku i wówczas 6:2, 7:6(5) górą była Kostiuk. Ostatni mecz przed spotkaniem Linette z Kostiuk właśnie się zakończył! Polka i Ukrainka pojawią się na korcie za około 15 minut. Mecze przed starciem Linette z Kostiuk idą dość sprawnie. Niewykluczone, że Polka wyjdzie na kort już około 15:30! Witamy w relacji na żywo z meczu Magdy Linette z Martą Kostiuk w 3. rundy turnieju WTA 1000 w Dosze. Jest to trzeci mecz od godziny 12:00. Start przewidywany jest na godzinę około 16:00.

Linette - Kostiuk RELACJA LIVE 3. runda turnieju WTA 1000 w Dosze

Magda Linette (WTA 36.) od samego początku musi mocno walczyć o kolejne rundy turnieju WTA 1000 w Dosze. Już w 1. rundzie trafiła na Weronikę Kudiermietową (WTA 52.), która jeszcze trzy lata temu plasowała się w czołowej dziesiątce i w starciu z nią potrzebowała trzech setów do zwycięstwa. Podobnie było w 2. rundzie, gdzie trafiła na wyżej notowaną Magdalenę Fręch. Łodzianka nie dość, że jest obecnie na 28. pozycji w rankingu, to jeszcze w 1. rundzie pokonała 13. na świecie Beatriz Haddad-Maią. Polskie starcie lepiej zaczęła właśnie Fręch, ale później Magda Linette zdołała przechylić szalę na swoją stronę, choć potrzebne do tego znów były trzy sety i niemal trzy godziny spędzone na korcie.

Teraz przed Magdą Linette starcie z Martą Kostiuk (WTA 21.), czyli kolejną wyżej notowaną rywalką. Ukrainka w 1. rundzie bez problemu odprawiła Turczynkę Sonmez (WTA 94.), a w 2. rundzie niespodziewanie wygrała, i to dość gładko, z Coco Gauff – 6:2, 7:5. Z pewnością pogromczyni trzeciej rakiety świata będzie trudną rywalką dla naszej trzeciej najlepszej tenisistki.