Magda Linette przerwała fatalną serię! Ważne zwycięstwo polskiej tenisistki, w końcu może się uśmiechnąć

Iga Świątek znów to zrobiła! Piękne chwile coraz bliżej!

Magda Linette z pierwszym zwycięstwem po długim czasie

Dla Magdy Linette początek tego roku – a za nami już w zasadzie cały kwartał – jest bardzo nieprzyjemny. Polka najdalej dotarła do 3. rundy turnieju w Brisbane (w 1. rundzie miała wolny los), później, jeśli już wygrywała choćby jeden mecz, to przegrywała w kolejnym, więc kończyła najdalej na drugiej rundzie. A tym bardziej bolesne były ostatnie tygodnie – Linette przegrała w 2. rundzie turnieju w Dosze, a później odpadała już w 1. rundach w Dubaju, Indian Wells i Miami – te porażki bolą mocno ze względu na to, że w każdym z tych turniejów można było zdobyć dużo punktów. Na szczęście polska tenisistka zdołała przerwać tę złą serię.

Zwycięstwo Linette w pierwszym turnieju na mączce w 2024 roku

Magda Linette po porażkach w Indian Wells i Miami została w USA, by stanąć do walki na pierwszym dla siebie w tym sezonie turnieju na nawierzchni ziemnej. WTA 500 w Charleston gości wiele zawodniczek z czołówki, takich jak Jessica Pegula, Ons Jabeur, Maria Sakkari czy Daria Kasatkina. Linette w pierwszej rundzie trafiła natomiast na będącą wyżej tylko o dwa miejsce (63. do 61.) Petrę Martić. Polka zaskakująco sprawnie poradziła sobie z Chorwatką, pokonując ją 6:3, 6:4 i spędzając na korcie niewiele ponad półtorej godziny. Jej kolejną rywalką będzie Dajana Jastremska (WTA 32.).