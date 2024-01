Magda Linette publicznie wyśmiała Roberta Lewandowskiego. Kibice się tego nie spodziewali

Magda Linette publicznie wyśmiała Roberta Lewandowskiego

Magda Linette i Robert Lewandowski byli wśród 20 nominowanych do nagrody dla najlepszego sportowca roku, ale oboje nie załapali się do czołowej "10". Tenisistce z pewnością było to łatwiej przełknąć, ponieważ pierwsze miejsce zajęła Iga Świątek, a siódmy był Hubert Hurkacz. Z kolei "Lewy" od lat jest jedną z największych gwiazd polskiego sportu i stał się głównym bohaterem Gali Mistrzów Sportu, jednak tym razem wypadł najgorzej od 2010 roku. Wówczas po raz ostatni nie załapał się do TOP 10. Jego klęska odbiła się w Polsce szerokim echem, a niespodziewany komentarz zamieściła sama Linette. 31-latka opublikowała w mediach społecznościowych popularnego mema z Lewandowskim, którego podpisała: "Polej, Robercik". Te żarty zyskały na popularności wraz z kolejnymi sukcesami Świątek, gdy na dobre rozgorzała dyskusja pt. "Iga czy Lewy?". Na wpis Linette błyskawicznie zareagowali zszokowani kibice. "6 stycznia tweeta roku napisać to trzeba potrafić", "Pani Magdo…jak mnie Pani zaimponowała w tej chwili", "Twitta roku już znamy. Ciężko będzie to przebić" - doceniali. Wielu z nich aż musiało sprawdzić, czy to na pewno oficjalne konto tenisistki!

