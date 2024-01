Magda Linette szybko zakończy karierę? Słowa eksperta mogą być dla fanów szokiem, brutalna ocena

Odważne zdjęcia znanej tenisistki trafiły do sieci. Gorące kadry z udziałem zawodniczki. Oczy aż same ciągną do tych ujęć

Magda Linette ma za sobą najlepszy sezon w karierze – w 2023 roku zdołała wskoczyć do TOP 20 tenisistek na świecie, a na koniec sezonu utrzymała się w górnej części TOP 30. Fani mieli nadzieję, że będzie to początek lepszego okresu w karierze zawodniczki z Poznania, ale początek sezonu 2024 wskazuje na to, że mógł to być jednorazowy „wystrzał” formy. W 2024 roku Magda Linette wygrała tylko jedno spotkanie – pokonała Cristinę Bucsę w 1. rundzie w Brisbane, kolejne cztery mecze przegrała, w tym w 1. rundzie w Australian Open, przez co straciła masę punktów i spadła na 56. miejsce w rankingu. Niestety, powrót do gry po AO 2024 był także nieudany – Linette odpadła z turnieju w Hua Hin, gdzie była rozstawiona z jedynką. Problemy zaczęły się już jednak wcześniej od pokonania Jennifer Brady w 2. rundzie turnieju w Chinach, do wygranej w Brisbane, Polka przegrała we wszystkich rozgrywkach aż siedem meczów z rzędu! Ekspert Eurosportu Karol Stopa nie ma wątpliwości, że Linette będzie miała problem, by grać jeszcze na takim poziomie jak przed rokiem.

Magda Linette szybko zakończy karierę? Karol Stopa wskazał istotny problem tenisistki

W rozmowie z portalem WP SportoweFakty znany komentator wskazuje przede wszystkim na fakt, lada moment skończy 32 lata. – Wiek nie działa na jej korzyść. Będzie coraz trudniej. Nie chcę skreślać Linette, ale z drugiej strony nie zdziwi mnie, jeśli szybko zakończy karierę – mówi wprost Karol Stopa – To zawodniczka mocno eksploatowana przez lata. Rozegrała wiele spotkań, zarówno indywidualnie, jak i w parze. Zostawiła dużo zdrowia na korcie. Dalsze losy jej kariery zależą od tego, czy będą omijały ją kontuzje. Rok 2024 nie zaczął się dla niej najlepiej, tymczasem trwały debaty dotyczące tego, jak długo zdrowie pozwoli jej rywalizować na najwyższym poziomie. To niestety nie jest dobry prognostyk – uważa ekspert Eurosportu. Sama zawodniczka nie stroni od wypowiedzi na temat końca swojej kariery. W rozmowie z „Wprost” przyznała, że stara się kształtować w innych kierunkach, aby jej rozbrat z tenisem nie był nagły i tak bolesny.